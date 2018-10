Põlva/Arcwood edenes käsipalli karikasarjas veerandfinaali

Kuigi avakohtumine pealinnas möödus peamiselt põlvalaste kontrolli all, oli mullusel esiliigahõbedal kaasas vaid neljaväravaline edu. Ent kui üks meeskond ei saa esimese 13 minutiga väravatki, siis on keeruline ükskõik millist kaotusseisu tagasi mängida. Aga just nii HC Tallinn 2-ga reede õhtul juhtus – kuraditosina minuti järel oli Põlva/Arcwood 6:0 ees.

Siis tabas Martin Pihlamägi kahel korral, kuid kodumeeskonnal olid vastused olemas ning kuue- kuni seitsmeväravaline edu püsis pea kogu avapoolaja. 26. minutil juhtis Arcwood 14:6, kuid Tallinna lõpuspurt, mil esmalt skooris Pihlamägi ja siis Tarmo Ulla kaks väravat järjest viskas, tegi vaheajapausiks seisuks 14:9.

Teisel pooltunnil saabus murrang ruttu. Kui 33. minutil oli seis 15:10, siis järgmise nelja minutiga viskas Margo Piksööt kolm vastuseta väravat ja mõned minutid hiljem paisus Arcwoodi edu Harri Obergi tabamuse järel kahekohaliseks, 22:12. Edasipääseja saatus oli otsustatud, mäng muutus lahtiseks ja väravaterohkeks.

Põlva/Arcwood võttis kindla võidu 32:19 ning kindlustas veerandfinaalipääsme. Piksööt tabas võitjate kasuks kuus, Raido Peedomaa viis, Oberg, Mihkel Tamm ja Olari Paumets neli korda. Pihlamägi oli pealinlaste resultatiivseim kuue väravaga, Ulla, Kristjan Järv, Ergo Rohi ja Kaupo Märjamaa lisasid kolm tabamust.

Karikasarja kaheksandikfinaalide viimane kohtumine peetakse pühapäeval kui Tartu Ülikool võõrustab kell 18 algavas mängus Tallinna Oskarit. Avakohtumise pealinnas võitsid tartlased napilt 27:25. Pärast viimast mängu toimub samas ka veerandfinaalpaaride loosimine.