Põlva/Arcwood alistas napilt Tapa, HC Tallinn purustas tartlased

Tapa oli ees 22:20, kuid jäi taha 23:24, et siis jälle juhtima minna. Viimast kümmet minutit alustati "nullist" ehk seisult 25:25. Põlva/Arcwood sai kahe väravaga eest ning enam edu käest ei andnud, tasuks 32:30 võit ning teadmine, et kõik jääb järgmisel pühapäeval toimuva korduskohtumise otsustada. Peedomaa, Piksööt ja Paumets tabasid seitse korda, Tapal olid täpsemad Volkov seitsme ning Trofimov ja Oolup viie väravaga.

Tartu Ülikoolil oli eeldatavalt võõrsil raske vastu saada HC Tallinnale, aga kui põhisnaiprid Rando Sein, Raiko Roosna ja Klaus Peeter Rüütli veel koju jäeti, siis oli lootus juba enne mängu pea olematu. Avavilest alates hakkasid pealinlased pommitama tempoga üks värav minutis. Kümne minutiga oli vahe juba kahekohaline, kui Tallinn juhtis 13:2.

Veerandtunnise mängu järel leidsid väravasoone üles tartlasedki, ent vaheajaks juhtis kodumeeskond 28:12. Hävitustöö jätkus teiselgi poolajal ning lõpuvile kõlades olid HC Tallinna võidunumbrid 57:21! Kõik tosin väljakumängijat said võitjate ridades käe valgeks. Rauno Aus viskas 12, Enrico Anton kaheksa ja Marek Karu seitse väravat. Tartlaste poolel jäi Mihkel Keldoja ja Gerrit Obergi arvele kuus tabamust.

Eesti karikavõistluste veerandfinaalide kordusmängud:

14.11. 19:00 Viljandi Spordikool – Põlva Serviti (avamäng 15:41)

15.11. 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket – Viljandi HC (21:24)

18.11. 12:30 Tartu Ülikool – HC Tallinn (21:57)

18.11. 14:00 SK Tapa – Põlva/Arcwood (30:32)