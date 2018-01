Põlva Serviti viigistas Minski SKA-ga ja jätkab kaotuseta

Käsipalli Balti liiga ainsas pühapäevases kohtumises mängis Põlva Serviti kodusaalis 29:29 (14:14) viiki Minski SKA-ga ning jätkab nii kodustes sarjades kui Balti liigas sel hooajal kaotuseta.

B-alagrupis liidriks on endiselt eile HC Tallinna alistanud SKA, kel 14 punkti, kuid järgnevatel Servitil ja Zaporožje ZTR-il on tosina silma juures kaks kohtumist varuks. Balti liiga jätkub juba järgmisel nädalavahetusel ja siis on võistlustules kõik neli osalevat Eesti klubi.

Pühapäevase kohtumise algus Põlvas oli väravatevaene ja kaheksandaks minutiks juhtisid väljakuperemehed 3:1. Kogu esimene poolaeg kulges vahelduvate tõusude ja mõõnadega – kord juhtis üks, siis jälle teine klubi. Ning vaheajalegi mindi mängukäigule vastava seisuga – 14:14. Kuidagi ei saanud põlvalased kinni vastaste vasaksisemist Artur Rudi, kes oli visanud kuus väravat.

Teise pooltunni algul tegi Serviti väikese spurdi ja tänu Carl-Eric Uibo, Anatoli Tšezlovi ja Henri Sillaste tabamustele juhiti 18:15. Peagi oli aga jalul jälle viik ning kohtumine kulges võrdses heitluses lõpuvileni. 29:29 viik tähendas, et selle hooaja kahes omavahelises vastasseisus suutsid Serviti ja SKA lõpetada viigiseisul nii mõlemad poolajad kui ka mõlemad mängud!

Serviti parimana viskas Uibo kaheksa väravat, Sillaste ja Kristjan Muuga lisasid viis, Tšezlov neli, Hendrik Varul kolm ning Martin Grištsuk ja Roman Aizatullov kaks tabamust. Üleplatsimehena ja valgevenelase Rudi arvele 13 väravat, hiljuti EM-finaalturniiril Valgevene koondisega mänginud Gleb Garbuz tabas viis korda.

"Hästi võrdne mäng oli," kinnitas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Korra saime teise poolaja algul kolmega eest ja olime heas mängurütmis, ent oli näha, et Varulil ja Tšezlovil oli hing juba kinni. Pidin tegema vahetusi, rütm läks käest ja vastased said kolm kiirrrünnakut meie lihtvigadest. Paar sekundit enne lõppu viskasid vastased veel posti, nii et ilmselt peab viigipunktiga rahul olema."

Musting kiitis mitmesajapäist publikut ja 19-aastast Carl-Eric Uibot. "Väravad väravateks, kuigi ta viskas hea protsendiga – üheteistkümnest kaheksa – aga Uibo tegi tervikuna hea mängu nii kaitses kui rünnakul. Vastastel oli muidugi kolm tippmeest puudu, aga meiegi olime ilma Raiko Rudissaare ja Indrek Neemeta, kes meile väga olulised pallurid," selgitas põlvalaste juhendaja.