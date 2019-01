Põlva Serviti sai üle nelja aasta Balti liigas jagu Minski SKA-st

Uuesti rebis kodumeeskond turvalisse eduseisu ja sel korral suutis seda hoida. 50. minutil tegi Mathias Rebane seisuks 26:22 ja Serviti jäi kahemehelisse vähemusse. Aga kaitse pidas mõlemal pool nii hästi, et pea seitsme minuti jooksul ei visatud ühtegi väravat. Lõpuminutid möödusid Serviti kontrolli all ja tabelisse kirjutati hooaja teine võit tulemusega 29:24.

Hiiend viskas põlvalaste kasuks seitse, Rebane ja Hendrik Varul neli väravat. "Lisaks sellele, et rünnakul kerkis liidrirolli Hiiend, oli rõõm näha ka 18-aastast Rebast julgelt ja täpselt mängimas. Aga muidugi olid võtmesõnadeks täna meeskondlik kaitsetöö ja Eston Varusk. Viimane tegi 18 tõrjet ja mitmed neist olulistel hetkedel," kiitis Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Reedega võrreldes suutsime täna endist juba rohkem välja pigistada. Eriti just kaitsetöös, kus me tänavu oleme tihti episoodiliselt ära vajunud. Positiivne on just, et enam-vähem terve mänguaja esinesime stabiilselt. Tabeliseis pole ehk kiita ja viiendalt kohalt on raske tõusta, arvestades et neljast mängust kolm peame võõrsil," lisas Musting.

Viljandi oli lähedal, ent jätkab punktita

Viljandi HC jäi Riia Celtnieksi vastu kohe tagaajaja rolli. Alles 19. minutil tõi Aleksander Pertelson tabloole uuesti viiginumbrid 9:9. Siis tuli aga seitsmeminutiline väravata periood ja lätlased pääsesid kolmega ette, vaheajaks juhtis Celtnieks 14:12. Mulkide peatreener Marko Koks kasutas terve kohtumise rünnakul seitsmendat platsimängijat ja rünnak toimis paremini kui päev varem Dobele Tenaxi vastu.

Teise pooltunni algul jäi Viljandi neljaga taha, kuid kodupubliku toetusel võitles hästi. Pea ilmeksimatult tabas vasakult äärelt Mikk Varik, häid läbimurdeid tegi Pertelson ning 43. minutil tuli Variku tabamusest 22:22 viik. Uuesti jäädi kaotusseisu, kuniks Andrei Hapal kolm minutit enne lõppu viigistas, 29:29. Kevin Pajuväli tõrjus vastaste karistusviske, kuid Viljandi pidi viimased minutid tegutsema kahemehelises vähemuses.

Sellest hoolimata tuli Sergei Rodjukovi kavalast viskest veel 30:30 viik, aga viimane sõna oli Celtnieksil ja lätlased said 31:30 võidu. Rodjukov viskas Viljandi kasuks kaheksa, Varik seitse ning Pertelson ja Hapal viis väravat. Vastastel jäi üleplatsimehena Artis Kurmensi arvele 11 tabamust.

"Avapoolajal viskas Kurmens vaid ühe, kuid teisel jäime temaga hätta. Esimene punkt oli lähedal, aga kui kokkulepitud asjadest, eriti mängu algul, kinni ei peeta, siis on raske. Iseenesest võib kindlasti rahule jääda rünnakuga ja teisel poolajal kasutatud 5-1 kaitsega. Läheme iga mänguga paremaks, aga 60 minutit veel ei kestnud," kommenteeris Koks.

HC Tallinn andis liidrikoha käest

HC Tallinn sai B-tugevusgrupi teises kohtumises šokkalguse osaliseks, kui Tenax vähem kui kolm minutiga 3:0 ette spurtis. Peatreener Jüri Lepp kasutas kiirelt minutilist mõttepausi ning 3:7 kaotusseisul alustati tagaajamist. 16. minutil tõi Sergei Glinka vise tabloole viigi 10:10 ja hetk hiljem saatis sama mees palli tühja väravasse, viies pealinlased juhtima.

Markus Viitkar viis 23. minutil Tallinna juba 15:12 ette, kuid kuus minutit hiljem oldi taga 17:18, aga Uku-Tanel Laastu viigivärav lõpetas poolaja. Teise pooltunni algul oli Tallinn suurtes raskustes Tenaxi kogenud puurivahi Ivars Lacise ülemängimisega, aga sai 46. minutil Viitkari tabamuse abil siiski 26:24 eduseisu.

Siis jäädi viieks minutiks väravata ja 26:29 taha ning mängu enam päästa ei õnnestunud. Tenax sai 34:31 võidu ja lükkas Tallinna liidrikohalt. Eesti karikavõitja kasuks viskas Viitkar 11 väravat, Glinka lisas viis ning Laast ja Rainer Kelk neli. Läti meistermeeskonna poolel oli täpseim Oskars Arajs kümne tabamusega.

B-tugevusgrupi uueks liidriks kerkis Tenax, kel 11 punkti. HC Tallinn ja Vilniuse VHC Šviesal on üks punkt vähem ning leedulastel ka mäng varuks. Celtnieksil on kuus ja Kaunas Granitas-Karysil kolm silma ning Viljandi jätkab punktita.