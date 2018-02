Põlva Serviti sai ainsa Eesti klubina Balti liigas võidu

Balti käsipalliliiga laupäevastes mängudes olid võistlustules kõik Eesti klubid. Ainsana maitses võidurõõmu Põlva Serviti, kes oli võõrsil 33:23 (15:14) üle Riia Celtnieksist. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, HC Tallinn ja Viljandi HC pidid kõik leppima kaotusega.

Põhiturniiri A-alagrupis kaotas Viljandi lootused veerandfinaali jõuda. Kehralastel on need alles, kuid selleks tuleb kõik kolm allesjäänud mängu võita, alustades pühapäeval just mulkide vastu. Hetkel on neljandal kohal paikneval Vilniuse VHC Šviesal seitse punkti, Viljandil kolm ja Kehral kaks, kuid viimasel on kohtumine varuks.

B-alagrupis tõusis uuesti liidriks Serviti 14 punktiga kaheksast mängust. Järgnevad SKA 14 (9), Zaporožje ZTR 12 (7), Kaunase Granitas-Karys 4, HC Tallinn ja Riia Celtnieks 2 silmaga (kõigil 8). Pealinnaklubi peab veerandfinaalilootuste säilitamiseks alistama homme lätlased ja kahe nädala pärast suutma ZTR-i käest kätte saama vähemalt viigi.

Henri Sillaste tosin väravat aitasid Serviti võiduni

Serviti alustas turneed Lätis ja Leedus kuulsusrikka ajalooga Celtnieksi vastu ning kaotas kohe kohtumise algul vigastuse tõttu Roman Aizatullovi. Võrdses mängus said põlvalased paaril korral kahe väravaga ette, ent võõrustajad nõelusid vahe kiirelt kinni. Väga hästi seisis Serviti väravasuul Denis Lõokene ning veelgi paremini toimisid kiirrünnakud, eriti läbi Henri Sillaste.

Pärast 15:14 poolajavõitu saatis vastaste Läti koondislasest väravavaht Raitis Purinš palli tühja võrku, aga seisult 16:16 lükkas Serviti sisse uue käigu. Järgmise 20 minutiga lubati Celtnieksil visata vaid kolm väravat, saates samal ajal ise vastaste võrku 16 (!) palli. Mäng oli tehtud, Serviti kirjutas tabelisse võidu tulemusega 33:23.

Sillaste viskas lõpuks üleplatsimehena 12 väravat, Anatoli Tšezlov lisas viis ja Carl-Eric Uibo kolm tabamust. "Algus oli küllalt nigel, ehkki teadsime, et lätlased tulevad kodusaalis jõuga peale," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Kippusime kahevõitlustes alla jääma ja see tõi mitu kaheminutilist karistust, mis elu kergemaks ei teinud."

Musting tunnistas, et teise pooltunni kergelt tulnud ülekaal oli keerulise avapoolaja järel isegi üllatav: "Rääkisime vaheajal poistega tõsiselt ja pöörasime tähelepanu vastase tugevatele kohtadele, aga Celtnieks kustus kuidagi väga kiirelt. Muidugi panime ehk kaitses pisut juurde, aga nii lihtsalt ja nii suurt edu ei oleks oodanud."

Kehra kaotas napilt, Viljandi tegi korraliku esituse tiitlikaitsja vastu

Lätis mängis põlvalastega samal ajal ka HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, jäädes napilt 29:31 (15:16) alla kohaliku liiga liidrile Dobele Tenaxile. Veel neli minutit enne lõppu juhtisid kehralased 29:28. "Saime siis veel kaitses hästi palli kätte, läksime 5-2 poolkiiresse, aga ei suutnud õiget lahendust leida," kirjeldas Kehra peatreener Kaupo Liiva otsustavat momenti mängu lõpust.

"Võimalusi tekkis veelgi, aga tehniline praak – jooksud, valekatted – röövis need meilt," lisas Liiva. "Igal juhul oli võidetav mäng, nii et kahju. Aga homme on uus võimalus, peame Viljandit võitma ja edasipääsušansid on alles." Kehralaste kasuks viskas Kaspar Lees 11 väravat, Abdel Djalil Machou arvele jäi kuus ja Dmõtro Jankovskile viis tabamust.

Balti liiga uustulnuk HC Tallinn jäi samuti võõrsil 25:31 (11:15) alla Kaunase Granitas-Karysile, ehkki alustas hästi ja juhtis avapoolajal pikalt. Markus Viitkar viskas pealinlaste parimana seitse ja Marko Slastinovski lisas viis väravat. Vastastest oli pidurdamatus hoos Paulius Šarkauskas 12 tabamusega.

"Algus oli päris hea, avapoolaja lõpp läks pisut käest ja teise poolaja algul vajusime täielikult ära," summeeris Tallinna peatreener Jüri Lepp lühidalt. "Nii õhukese koosseisuga kui meil hetkel, on leedulaste aktiivse kaitse vastu ülikeeruline hakkama saada. Vastasel oli enam-vähem poole rohkem mängijaid kui meil ja nad kasutasid vahetusi oskuslikult."

Laupäevase võistlusõhtu viimases mängus võõrustas Viljandi HC Riihimäe Cocksi. Lihtsalt Balti liiga valitsevale meistrile midagi ei antud, kuid kaotus tuli vastu võtta numbritega 24:33 (11:15). Võimsas hoos oli Viljandiga värskelt taasliitunud Kristo Voika, kes saatis oma endise koduklubi võrku 13 palli. Teine eks-riihimäelane Kristo Järve lisas viis väravat.

"Täitsa korralik esitus, kooliõpetajana paneksin nelja miinusega," hindas Viljandi peatreener Marko Koks. "Näha on, et vorm on tõusuteel ja eriti just kaitses tegime hea mängu. Veel 44. minutil olime vaid neljaga taga, siis tuli sisse lubamatult palju sundimatuid vigu ja lasime soomlased eest. Nad karistavad väga hästi ja kiirelt selliseid eksimusi ehk need tuleks miinimumini viia."