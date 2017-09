Põlva Serviti naaseb võõrsilt magusa euroviigiga

Eesti käsipallimeister alustas Horvaatia linnas Velika Goricas euroteekonda, mängides EHF Cupi esimeses eelringis kohaliku HRK Goricaga 21:21 (8:10) viiki. Korduskohtumine peetakse Põlvas järgmisel laupäeval.

Tugeva käsipalliriigi Horvaatia mulluste meistrivõistluste neljas klubi sai algul paremini minema ja läks vaheajale 10:8 eduseisus. "Avapoolajal mängisime äärmiselt ebaõnnestunult," tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting ausalt. "Jätsime realiseerimata koguni kuus üks-üks olukorda vastaste väravavahiga, sealhulgas ühe karistusviske ning tegime kohutavalt palju tehnilist praaki."

Teisel pooltunnil mängupilt paranes tunduvalt, Serviti jäi küll paaril korral kolmegi väravaga taha, ent nõelus vahe kinni ja sai ettegi. "Leidsime oma rütmi ja realiseerimine paranes oluliselt. Kahjuks eemaldasid Aserbaidžaani kohtunikud meie mehi pidevalt ning suure osa teisest poolajast pidime vähemuses tegutsema," selgitas Musting.

Kohtumise lõppseisuks jäid tabloole viiginumbrid 21:21. Kristjan Muuga viskas Serviti parimana 6 väravat. Henri Sillaste lisas 5, Anatoli Tšeslov ja Sergei Ljubtšenko 3, Carl-Eric Uibo 2 ning Hendrik Varul ja Roman Aizatullov 1 tabamuse.

"Vastastest saime parema pildi ette ja peab tunnistama, et taga neil liiga palju viskejõudu polnud. Lisaks mängisid nad pea kogu kohtumise samade meestega. Meil on selgelt pikem pink, aga muidugi kulutas pidev vähemuses mängimine jõudu ning meie pallurite värskus päriselt maksvusele ei pääsenud," kirjeldas Serviti peatreener.

"Kordusmängu eel on kindel, et midagi pole kindel," naljatas Musting. "Viik võõrsilt on igal juhul magus tulemus, aga liiga enesekindlaks ei tohi muutuda. Kui alustame või mängime jälle ebakindlalt ning ei saa vastaste väravavahiga hakkama, siis läheb keeruliseks."

Korduskohtumine toimub järgmisel laupäeval, 9. septembril, algusega kell 18 Põlvas, Mesikäpa hallis. Kahe mängu kokkuvõttes parem meeskond pääseb teise eelringi, kus ootab ees järjekordne Horvaatia klubi – Našice RK Nexe.