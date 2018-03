Põlva Serviti haaras Balti liiga veerandfinaalis Kehra vastu turvalise edu

Põlva Serviti alistas Balti käsipalliliiga veerandfinaali avamängus võõrsil HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 31:22 (14:11). Korduskohtumine peetakse nädala pärast Põlvas.

Carl-Eric Uibo, Hendrik Varul ja Henri Sillaste viskasid võitjate kasuks seitse ning Anatoli Tšezlov kuus väravat. Kehra poolel jäi Jermaševitši arvele lõpuks kaheksa, Machou ja Kaspar Lees lisasid neli ning Dmõtro Jankovski kolm tabamust.

"Kehra alustas hästi, eriti heas hoos oli Jermaševitš, keda me kuidagi kinni ei saanud, aga ta tegi ka kohati väga hea klassiga viskeid," tunnustas võitjate peatreener Kalmer Musting. "Siis tõime sisse Mario Karuse ja muutsime kaitseformatsiooni ning see toimis. Eks algul oli tunda ka play-offi närvilisust, kuid õnneks saime sellest üle."

Musting tunnistas, et edu tundub turvaline, kuid kordusmänguks peab siiski tõsiselt valmis olema. "Kui pole, siis sulab see üheksa väravat väga kiirelt. Täna kaotasime seljahäda tõttu Roman Aizatullovi ja kuna Martin Grištsuk tegi trennis õlale haiget, siis pidime ilma vasakukäeliste tagamängijateta hakkama saada. Aga loodan, et mõlemad on peagi rivis tagasi," lisas Musting.

Kehralaste juhendaja Kaupo Liiva oli pettunud meeskonna teise poolaja esituses. "Esimesed 30 minutit tegime kõike nii kui kokku lepitud, ent teisel pooltunnil hakkas mängudistsipliin lonkama. Palju lohakust, lihtsaid pallikaotusi ja vahe kärises kahetsusväärselt suureks. Pean mängu üle vaatama, et kiirelt parandused sisse viia," sõnas Liiva.

Korduskohtumine algab järgmisel pühapäeval Põlvas kell 17. Kuid enne veel ehk kolmapäeval kohtuvad samad meeskonnad uuesti Kehras, Eesti meistriliigamängus. Pühapäeval selgus Balti liigas ka esimene finaalnelikusse pääseja kui tiitlikaitsja Riihimäe Cocks sai kahe kohtumise kokkuvõttes jagu Kaunase Granitas-Karysist.