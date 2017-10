Põlva Serviti euroteekond lõppes Horvaatias

Eesti meister Põlva Serviti pidas Horvaatias käsipalli EHF Cupi teise eelringi korduskohtumise Horvaatia meistrivõistluste hõbeda Našice RK Nexega ja kaotas 21:32 (12:12). Olles kodus kahe väravaga horvaatidele alla jäänud, kujunes koondtulemuseks 46:59 ning Serviti euroteekond lõppes.

Kohtumine Našices algas küll kahe kiire kodumeeskonna väravaga, ent peagi oli Serviti pärast Henri Sillaste täpset karistusviset 5:4 ees, kirjutab Käsipalliliit oma koduleheküljel. Siis tuli mõõn ja horvaadid tegid 5:0 spurdi, millele Eesti meister omakorda nelja vastuseta väravaga vastas. Poolaja lõpuks võitles Serviti välja viigi 12:12, heas hoos olid Roman Aizatullov ja Sillaste, kel selleks hetkeks oli kirjas vastavalt viis ja neli väravat.

"Suutsime terve poolaja vastastega sammu pidada, tagaliinis olid liidrid olemas, Aizatullov viskas suurepäraseid väravaid ja Eston Varusk tegi tähtsaid tõrjeid väravasuul. Tundus, et kõik on meie kontrolli all," summeeris Serviti peatreener Kalmer Musting avapoolaja.

Teise pooltunni avavärava viskas samuti Aizatullov, ent siis haaras ohjad Nexe. Põlvalased said mitu kaheminutilist karistust, hoogu sattusid nii olümpiavõitja ja maailmameister Vedran Zrnic kui Katari passiga joonemängija Mario Tomic. Peagi oli hoopis võõrustaja viie väravaga peal ja veidi hiljem kaheksaga, 25:17 ning mäng oli tehtud.

Üks hea number, mis Nexe teise poolaja ülekaalu tõestab, on viskeprotsent. Kui avapoolajal olid need Serviti poolt vaadatuna 63-55, siis kohtumise lõpuks hoopis 48-70! Nexe sai kindla võidu 32:21 ning jätkab EHF Cupi kolmandas eelringis. "Jõu vastu ei saa, oleks lühike kokkuvõte," sõnas Musting.

"Teise poolaja algus läks käest, tegime mõned pahad pallikaotused, sisse puges ka väsimus ja selle pealt tuli omakorda paar eemaldamist, mis mängu meie jaoks lõplikult rikkusid," kirjeldas Musting. "Ei suutnud enam püsida vastaste tempos ja täna jäi väheks ka vaimujõudu. Lõpus oli vormistamise küsimus, andsime mänguaega kõigile."

Serviti poolel viskasid Aizatullov 6, Sillaste 5, Anatoli Tšezlov 3 ja Martin Grištšuk 2 väravat, Kristjan Muuga, Sander Sarapuu, Carl-Eric Uibo, Siivo Sokk ja Sergei Ljubtšenko said käe valgeks korra. Võitjate poolel olid 5 väravaga parimad Zrnic ja 100-protsendilise täpsusega tabanud Marin Šipic.