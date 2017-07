Põlva Serviti asub karikavõitu kaitsma Viljandi Spordikooli vastu

Alatskivi Hellus Keefiri rannakäsipalli etapil 29.juulil 2017 toimus selle aasta meeste käsipallikarikavõistluste loosimine. Karikavõistlustel osaleb kokku 16 võistkonda, kaheksa meistriliiga ja kaheksa esiliiga meeskonda.

Loosimise tulemused:

Põlva/Arcwood (esiliiga EL) vs HC Kehra/Primend (esiliiga EL)

HC Viimsi 2 (EL) vs HC Tallinn 1 (meistriliiga ML)

HC Tallinn 2 (EL) vs Aruküla/Audentes (ML)

Põlva Serviti 2 (ML) vs HC Kehra (ML)

HC Tallas (EL) vs HC Viimsi 1 (ML)

Oskar (EL) vs Viljandi HC (ML)

SK Tapa (ML) vs Tartu Ülikool (EL)

Põlva Serviti (ML) vs Viljandi Spordikool (EL)

Meeskonnad mängivad eurokarika põhimõttel, kohtudes üks kord kodus ja teine kord võõrsil ja edasi järgmisesse ringi pääseb kahe mängu kokkuvõttes parim võistkond.

Esimese ringi esimene mäng mängitakse perioodil 04.-17.09.2019 ja teine mäng 20.09-01.10.2017.

Meeste käsipallikarikavõistluste loosimise tulemused