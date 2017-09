Põlva ja Viimsi said käsipalli meistriliigas avavõidud

Eesti meistrivõistlustel käsipallis mängiti viimased teise vooru kohtumised. Kahe uustulnuka vahelises mõõduvõtus oli Põlva Coop 34:29 (20:17) üle HC Tallinnast. Hooaja esimese võidu sai ka HC Viimsi/Tööriistamarket, alistades Aruküla/Audentese 37:30 (16:14).

Täiseduga jätkavad kahe vooru järel tiitlikaitsja Põlva Serviti ja mullune pronks Viljandi HC. Kahe punktiga järgnevad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, HC Tallinn, Põlva Coop ja HC Viimsi/Tööriistamarket. Võiduta on seni SK Tapa ja Aruküla/Audentes. Snaiprite tabelit juhib ülekaalukalt viljandlane Robert Lõpp, kel kahe kohtumisega kirjas juba 26 tabamust.

Põlva Mesikäpa hallis kohtunud kaks tänavuse hooaja uustulnukat olid tänavu käsipallipublikut juba kõnetanud kui HC Tallinn võitis avavoorus HC Viimsi/Tööriistamarketi ning Coop üllatas ühes karikasarja kohtumises HC Kehrat. Esimesel pooltunnil tundusid võõrustajad vaikselt eest libisevat, juhtides 17. minutil 13:6.

Selleks hetkeks oli Coop suutnud HC Tallinna põhipommitajad Marko Slastinovski ja Robin Obergi nullil hoida ning suurepärast tööd tegi väravasuul Raivo Rudissaar. Poolajaks sai HC Tallinn vahe siiski kolmele väravale, 20:17. Obergi värav teise pooltunni algul vähendas vahet veelgi, ent siis põgenes Coop veidi turvalisemalt eest.

7:1 spurt pani tabloole numbrid 27:19 ja lähemale kui viis väravat külalised ei jõudnudki. Lõpuvile tunnistas Coopi võidunumbreid 34:29. Võitjate poolel oli üleplatsimeheks 18aastane Tõnis Kase 10 tabamusega. Mihkel Muld ja Priit Jõks lisasid 5 väravat. Pealinlastest jäi Slastinovski arvele 8 ja Mattis Rätsepa nimele 5 tabamust.

Coopi peatreener Kalmer Musting: "Esimene võit kirjas! Võibolla isegi väike üllatus, aga meeldiv selline. Avapoolaeg oli liigselt jookse-viska mäng, teisel saime kaitse veidi paremini pidama. Meie kapten Tõnis Kase tegi suurepärase mängu – oli terav, viskas väravaid ja jaksas 60 minutit. Kiita võib ka Raivo Rudissaart, kes väravas juba teist kohtumist järjest hästi tegutses."

Põlvasse vaid kümne palluriga sõitnud HC Tallinna peatreener Jüri Lepp tunnistas, et koosseis jäi õhukeseks. "Erinevatel põhjustel jäi 3-4 meest eemale ja selle võrra oli keerulisem. Hooaja algul oli 18 mängijat, täna kümme. Peame klubis tööd tegema, et kõik rivis oleks," sõnas Lepp.

HC Viimsi/Tööriistamarket võttis kodusaalis vastu Aruküla/Audentese. Enamus avapoolajast kulges võrdses heitluses, kuniks 21. minutil viis Timo Raukas külalised 12:11 ette. Siis ärkas Viimsi ja tegi 5:0 spurdi ning võitis poolaja 16:14. Teise pooltunni algul suurendas kodumeeskond vahe 6-7-väravaliseks ja oluliselt lähemale vastaseid ei lubanud.

Viimati 2013. aastal medalini küündinud HC Viimsi/Tööriistamarketi hooaja esimene võit kirjutati lõpuks numbritega 37:30. Võitjate poolel oli täpseim vanameister Tarmo Ulla 9 tabamusega, Rail Ageni lisas 7 väravat. Aruküla/Audentese ja kogu mängu resultatiivseim oli 18aastane Timo Raukas 10 väravaga.

Üks kohtumine peeti neljapäeval Eesti karikasarjaski, kus kahe esiliigaklubi vastasseisus sai Põlva/Arcwood võõrsil 25:21 (11:13) jagu HC Kehra/Primendist. Harri Oberg viskas võitjate kasuks 11, Erik Presnov kaotajatele 7 väravat. Et avamängust oli Põlva/Arcwoodil 38:23 edu, siis pääsesid just nemad veerandfinaali koondtulemusega 63:44.

Järgmised mängud Eesti meistriliigas:

04.10. 19.00 Põlva Serviti – Viljandi HC

04.10. 19.00 Aruküla/Audentes – HC Tallinn

05.10. 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Coop

05.10. 19.00 SK Tapa – HC Viimsi/Tööriistamarket

Viimane Eesti karikavõistluste kaheksandikfinaali korduskohtumine:

01.10. 18.00 Tartu Ülikool – SK Tapa (esimene mäng 25:27)