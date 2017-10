Põlva Coop alistas Aruküla/Audentese tõelises põnevuslahingus

Eesti käsipalli meistriliigas peeti teisipäeva õhtul üks kohtumine, kus pakkusid korraliku põnevusetenduse Põlva Coop ja Aruküla/Audentes. Põlvas peetud kohtumise võitis kodumeeskond tänu Tõnis Kase seitse sekundit enne lõpuvilet visatud võiduväravale 26:25 (10:13).

Koduses Mesikäpa hallis mänginud Coop alustas paremini ja juhtis 4:2, aga külalised viskasid vähemuses mängides kaks väravat ja põlvalased leidsid end 5:6 kaotusseisust, teatab Eesti Käsipalliliit oma koduleheküljel. Kogenud Andreas Rikken taastas kahe tabamusega kiirelt Coopi edu, ent see jäi kuni kohtumise lõpusekunditeni kodumeeskonna viimaseks eduseisuks.

Coopi kaitse ei pidanud ja teisel pool platsi tegi ridamisi paraadtõrjeid Aruküla/Audentese noore tiimi üks kogenumaid, 25aastane väravavaht Rainer Reinsaar. Karmi keelt räägib tõsiasi, et Coop viskas avapoolaja viimase kümne minutiga vaid ühe värava ning puhkepausile mindi külalismeeskonna 13:10 eduseisus.

Teise pooltunni algus ennustas, et Aruküla saab meistriliiga tabelisse esimesed punktid, sest mindi juba 17:11 ette. Vaikselt aga kindlalt asus Coop kaotusseisu vähendama ja lõpuhetkedel asus liidrirolli 54 minutit kuival olnud meeskonna kapten Tõnis Kase. 18aastane mängujuht viskas viimasest viiest Coopi väravast neli, nende seas seitse sekundit enne lõpuvilet 26:25 võidu toonud tabamuse!

Coopi resultatiivseim oli kogenud Priit Jõks 8 väravaga, Kase ja Rikkeni arvele jäi 4 tabavat viset. Vastastel sai 8 väravat kirja Timo Raukas ning Jan Jürgen Veski, Kristjan Järv ja Markus Oliver Mädo lisasid 3. Aruküla/Audentes jätkab võiduta, Coopil on neljast mängust kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.

Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla kiitis oma meeskonda korraliku esituse eest: "Eriti esimesel poolajal oli kaitsetegevus hea, samuti tegi meie väravavaht suurepäraseid tõrjeid. Muidugi on kahju, et punkt jäi panemata, aga poisid võitlesid hästi. Väsisime lõpus ja jäime tuimaks. Meie füüsiline ettevalmistus pole hetkel piisav ning eriti viimasel viiel minutil paistis see välja."

Järgmised Eesti meistriliiga mängud:

11.10. 18.45 HC Tallinn – SK Tapa

11.10. 19.00 Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (otse postimees.ee)

11.10. 19.30 HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti