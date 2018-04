Põhimängijad väsisid, asendajaid ei tulnud esile

Kõik näis liikuvat selle poole, et Serviti saab kodupubliku ees tähistada klubi ajaloo kolmandat käsipalli Balti liiga võitu. Kahe viimase hooaja tšempioni Riihimäki Cocksiga mängides dikteeriti kogu finaalmängu ja tabloo näitas põlvalaste 21 : 17 edu, kuid... korraga oli neil justkui sein ees. Rünnakul ei saadud väravaid, kaitses lasti vastased vabalt visetele. Cocks tuli lühikese ajaga järele, läks mööda ja võitis finaalmängu 26 : 23.

„Kehv kaitse oli loogiline jätk sellele, et meie rünnak enam üldse ei toiminud. Nuputasime küll, aga jõud oli päris otsas," tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting. „Minutilised said võetud puhkuseks ja plaani pidamiseks. Ilmselt oleks pidanud proovima rohkem puhanud mehi, julgemalt vahetama."