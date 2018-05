OTSEPILT DELFI TV-s | Serviti on neljandast järjestikusest meistritiitlist ühe võidu kaugusel

Eesti käsipalli meistriliiga finaalseeria Põlva Serviti ja HC Kehra vahel jätkub täna kolmanda mänguga. Serviti juhib seeriat 2:0 ja vajab neljanda järjestikuse tiitli kindlustamiseks vaid ühte võitu.

Kohtumine Põlvas algab kell 18. Delfi TV teeb mängust otseülekande.

Serviti vasakäär Henri Sillaste tõdes pärast viimast mängu, et 2:0 edu ei tähenda veel seeriavõitu: "Avakohtumises oli Kehra rohkem mängus, ent kui neljapäeval võtsime nende liidrid ehk Dmõtro Jankovski ja Kaspar Leesi enam-vähem kinni, siis oli meil kohe lihtsam. Pühapäeval tuleb Kehra kindlasti võitlema ja usun, et neil on palju juurde panna. Aga eks meilgi ole ühtteist varuks."

Kehralaste juhendaja Kaupo Liiva: "Pühapäeval saab väga raske olema, sest täna oli näha, et põlvalased suudavad juurdegi panna. Aga loomulikult ei lähe me kaotama, vaid võitlema ja võitma!"