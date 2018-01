OTSEBLOGI | Käsipallikoondis kohtub MM-valiksarjas võõrsil Šveitsiga

Eesti käsipallikoondis astub täna õhtul Šveitsis Winterthuris vastu kohalikule rahvusmeeskonnale, kellele neli päeva tagasi kodupubliku ees kaotati 22:26.

Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson vahendas alaliidu koduleheküljel muljeid kohapealt: "Zürich ja 30 kilomeetri kaugusel asuv Winterthur võtsid meid vastu pilvede ja 11 soojakraadiga. Tartu suurune linn on kahtlemata käsipallikants, kohalik Pfadi on tippklubi korralike saavutustega. Üle 2000 istekohaga saal peaks olema välja müüdud, aga oleme viimase aasta jooksul mänginud ka Kosovos, Türgis ja Bosnias, kus veelgi tulisem publik."

"Nagu meie peatreener Rein Suvi ütles, matemaatikaga me ei tegele, aga minult on siiski viimastel päevadel palju küsitud, et milliste parameetrite kohaselt lõppjärjestus paika pannakse. On tõesti võimalik, et kõik kolm meeskonda lõpetavad nelja punktiga. Siis vaadatakse esmalt üldist väravate vahet, mis Eestil hetkel kahjuks seitsmega miinuses.

Kui suudame selle suure võiduga Šveitsi üle plussi pöörata, läheb muidugi põnevamaks. Ja eks ole olemas ka imeväike võimalus, et alagrupimängude lõppedes on kõigil kolmel tiimil väravate vahe nullis – siis toimub võitja ja edasipääseja selgitamiseks Euroopa Käsipalliliidu korraldusel loos.

Pärast väikest viivitust Riias maandusime õnnelikult, poisid on väga heas meeleolus ning kui vaja, valmis kohe platsile tormama. Püssi pole keegi põõsasse visanud, pigem vastupidi. Ootangi meie meeskonnalt hingestatud ja emotsionaalset võitlust – väljakutsed on selleks, et neid vastu võtta ja neist jagu saada," lisas Orasson.

Kohtumine Eulachhalles algab kell 17.45.