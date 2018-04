OTSE DELFI TV-s | Käsipalliliigas avavad poolfinaalseeria Põlva Serviti ja HC Tallinn

"Nüüd tuleb vastu ikka hirmkõva vastane – Baltimaade parim meeskond juba mitu aastat," ei teinud pealinlaste peatreener Jüri Lepp saladust Serviti soosikustaatusest. "Läheme küllalt pingevabalt mängima, sest kaotada pole meil midagi. Serviti on hästi kokku mänginud tiim, pea muutumatus koosseisus juba kolm aastat, nii et meil saab väga raske olema."

Tallinn sai kaks nädalat seeriaks valmistuda, aga Lepp arvas, et mängupraktika puudus võib just avamängus probleeme valmistada. "Aga küll me hakkama saame. Õnneks on koosseisumured veidi leevendunud ja saame pea maksimumtiimi platsile saata, vaid Raigo Pennula on hädas põlvega ning peab paar kohtumist vahele jätma," lisas Lepp.

Musting teab, et vastasel jagub vaimujõudu

Kui vastased said kaks nädalat rahulikult valmistuda poolfinaaliks, siis Servitil on selja taga raske nädalavahetus Balti liiga finaalturniiril, kus näidati suurepärast käsipalli. Poolfinaalis alistati Zaporožje ZTR 30:29 ning kullamängus vannuti kõva võitluse järel 23:26 alla Riihimäe Cocksile.

"Eks nädalavahetus jäi natuke kripeldama – meestele pole ühtegi etteheidet, aga ise pidanuks targemaid otsuseid tegema," tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Aga tuleb edasi vaadata. Usun, et füüsilise poole pealt on kolm päeva taastumiseks täiesti piisav, ent kindlasti tuleb mentaalse poolega tööd teha."

Musting ei kavatse vastast alahinnata: "Tallinn on hea segu kogenud ja noortest palluritest ning nad on puhanud ja hästi valmistunud. Mängisime ju Coopiga veerandfinaalis ja nägin, et vaimujõudugi on neil kõvasti. Kogenud treener tunneb meid piisavalt hästi, nägi meid Balti liiga mängudeski ning utsitab neid kindlasti võitlusele. Peame oma mängu hästi käima saama, eriti just kaitse poole pealt."

Mängupraktikata Viljandi võõrustab avamängus Kehrat

Neljapäeval alustavad kolme võiduni peetavat seeriat Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, kel on sel hooajal küllaltki kummaline omavaheliste mängude statistika. Nimelt pole kumbki tiim kodusaalis põlise vastase üle paremust saavutanud – Viljandi kaotas võõrustajana mõlemad liigamängud ja sai Balti liigas kätte viigi, Kehral on kodust ette näidata võit, viik ja kaotus.

Viimati oldi vastamisi 21. märtsil just Viljandis ja siis sai mullune hõbe Kehra eelmise hooaja pronksitiimist jagu 33:20. Et mulgid ei edenenud Balti liigas veerandfinaali ja Eestis saadi otse poolfinaalikoht, siis on meeskond viimase seitsme nädala jooksul pidanud vaid kolm kohtumist ning peatreener Marko Koks tunnistas, et see tõsiasi on väike murekoht.

"Kevadel pole lihtne ka treeningmänge leida ja nii tuleb treeningute pealt sellele seeriale vastu minna," sõnas Koks. "Samas oleme saanud rahulikult valmistuda, pannud rõhku nii füüsilisele poolele kui nüüd juba ka palliga mängimisele. Esimene mäng kodus on kindlasti väga tähtis, peame suutma oma plussid maksma panna."

Koks eespool toodud statistikale liigset tähelepanu ei pööra: "Need mängud on minevikus ja eks igal kaotusel ole oma põhjus – hooaja algul olid meil tõsised koosseisumured ning viimati polnud meie jaoks mängus enam midagi. Vastased on kindlasti võrdsed ja soosikut siin paaris pole."

Kaupo Liiva: kõik on hästi paika loksunud