Olümpiahõbe ja Meistrite liiga võitja? Dener Jaanimaa koduklubil on eestlase kohta huvitavat infot

Dener Jaanimaa koduklubi Melsungen on oma veebisaidile iga mängija kohta üles laadinud visuaalselt kena profiililehe - paraku on seal kummalist valeinfot.

Nimelt on Jaanimaa saavutuste alla märgitud: 2012. aasta olümpiahõbe, 2011. aastal koos Barcelonaga Meistrite liiga võitja.

Oleks see vaid nii! Paraku on tegu pelgalt humoorika apsuga - ilmselt on eestlase vägiteod kellegi teise omadega sassi läinud.

Vaata Jaanimaa profiili siit!