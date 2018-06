Oliver Kruuda: paljud treenerid tahtsid Eesti käsipallikoondise peal kätt proovida

Eesti Käsipalliliit sõlmis kaheaastase (1+1) lepingu Thomas Sivertssoniga, kellest saab meeste rahvuskoondise uus peatreener. Eesti Käsipalliliidu president Oliver Kruuda julgeb välja öelda, et koondise siht on mängida Euroopa- ja maailmameistrivõistluste käsipalli finaalturniiridel.

"See on Pirje (Orasson, Eesti Käsipalliliidu sekretär - toim.) töö," vastas Kruuda ERR-i küsimusele, kuidas Sivertsson Eesti käsipalliliidu radarile jäi.

"Pirje võttis meie käest mandaadi ja siis uuris ringi. Huvi oli Eesti koondise juhendamise vastu väga suur huvi. Oleme ka ise analüüsinud, kuidas Eesti käsipalli vastu üldse nii suur huvi on. Eesti jääb paratamatult silma ja siin tahetakse kätt proovida."

Kruuda usub, et Sivertsson on võimeline viima Eesti koondise mängu uuele tasemele. "Mina olen see, kes julgeb välja öelda, et meeste MM-finaali me saame. Meil on selleksväga tugev materjal. Kui me uut kogemust ja vaatenurka juurde toome, siis motivatsiooni on kindlasti meil kõikides meestes olemas joosta ja väravaid visata," sõnas ta.