Noormeeste U20 käsipallikoondis alustab reedel EM-turniiri

Vastastest peatreeneril liiga head pilti veel pole. "Kerge ei saa see olema, sest tase on usutavasti väga kõva ja ühtlane. Soome ja Leeduga oleme mänginud ning alati on heitlused põnevad ja tasavägised. Valgevene on kindlasti väga tugev," vihjas Musting meeskonnale, kus Artur Rud ja Nikolai Aljohhin teevad tegusid Balti liigast tuttavas Minski SKA-s ning kaks pallurit treenivad Saksamaa Bundesliga klubi MT Melsungen noortesüsteemis.

Eesti koondis on päris hea läbilõige käsipallikogukonnast, sest meeskonda kuulub mängijaid Põlvast, Tapalt, Tallinnas, Valgast, Kehrast ja Viimsist. Kuigi põlvalased moodustavad koondises suurima rühma, tasub eraldi mainida, et koguni viis pallurit on viimased aastad käsipalliharidust saanud Audentese Spordikoolis.

"Oleme kolme laagri ja nelja kontrollmänguga Läti vastu saanud väga hea tiimitunde," sõnas Musting. "Hoolimata erinevatest koolkondadest tunnevad mängijad teineteist hästi ja lisaks oli enamus kaks aastat tagasi U18 koondises. Eile toimunud valimistel sai kapteniks Ülljo Pihus ning abikapteniteks Markus Viitkar ja Otto Karl Kont."

Kõik koondislased on Eesti meistriliiga kogemustega ning koguni kolm – Kont, Tõnis Kase ja Vahur Oolup – viskasid üle saja värava, olles oma klubi parimad snaiprid ning mahtudes hooaja lõpul väravaküttidetabeli esikümnesse. 70 värava piiri ületasid mullusel meistriliigahooajal veel ka Viitkar, Alfred Timmo ja Mathias Rebane.

"Läti-mängudes oli meil probleeme tagaliinist viskamisega, kuid oleme selle kallal tööd teinud ning usun, et liidrid kerkivad esile. Selliseid tüüpe on meil mitmeid, aga siin on mentaalne pool tähtis ja esimesed õnnestumised aitaks poistel leida vajalikku enesekindlust," selgitas Eesti koondise peatreener.

Eesti U20 koondis EM-turniiriks: Sander Sarapuu, Ülljo Pihus (mõl. Põlva Serviti), Rainer Seermann (HC Kehra Horizon/Pulp&Paper), Otto Karl Kont (HC Viimsi/Tööriistamarket), Tõnis Kase, Markel Veiko, Mathias Rebane, Alfred Timmo, Marken Järv (kõik Põlva Coop), Markus Viitkar, Marek Karu, Armis Priskus (kõik HC Tallinn), Vahur Oolup (SK Tapa), Markus Oliver Mädo, Karl Martin Kiis, Kert Liinat (kõik Aruküla/Audentes), peatreener Kalmer Musting, treener Ain Pinnonen, füsioterapeut Ly Kamja, delegatsioonijuht Pirje Orasson.