Noodla edenes Soomes poolfinaali, Johannsonile Rumeenias põhiturniiri võit

Enne kui enamik Euroopa käsipalliliigasid siirduvad koondisepausile, peeti eelmisel nädalal mitmeid tähtsaid lahinguid. Eesti pallurite olulisemad saavutused olid Valdar Noodla ja Helsingi Dickeni poolfinaalipääs Soomes ning Martin Johannsoni ja Bukaresti Steaua põhiturniirivõidu kindlustamine Rumeenias.

Soome meistriliigas oli põhiturniiri kolmandal Dickenil eelmisel nädalal selg vastu seina kui kuuendana lõpetanud Helsingi IFK juhtis veerandfinaalseeriat mängudega 2:1. Valdar Noodla tegi teisipäeval hooaja parima mängu ja aitas kuue tabamusega Dickenil pöörata poolajakaotuse 33:29 (15:17) võiduks. Neljapäeval kindlustati poolfinaalipääs 28:23 (14:9) võiduga, eestlase arvele jäi kaks väravat.

Valdar Noodla: naudin mängu ja valutavat keha

"Pidanuks lihtsamalt võitma, aga kolm põhimeest kukkusid vigastustega välja ja see tekitas meeskonnas väikese paanika," selgitas Noodla. "Tegime endale elu raskeks, aga otsustav mäng oli kindlalt meie! Poolfinaalis tuleb vastu Karjaa BK-46 ning põhiturniiril olime ainus sats peale Riihimäe Cocksi, kes neile vastu sai."

Soosikukoorma paneb eestlane vastaste õlgadele. "Usun siiski, et oma pooliku koosseisuga saame neile vastu ja tuleb tasavägine seeria. Millest loodetavasti väljub võitjana kogenum Tallinna Saksa Gümnaasiumi vilistlane," vihjas Noodla tõsiasjale, et karjaalaste ridadesse kuulub veel üks legendaarse Enno Karrisoo kasvandik ja koolivend Janis Selge.

Põhiturniiril vaid 28 väravat visanud Noodla tabas veerandfinaalseerias 16 korda. "Väikesed vigastused segasid põhihooaega, aga nagu öeldakse on kevad käsipallurile parim aeg ning olen end tagant utsitanud ja tõstnud taset. Mängin tavaliselt paremsisemise kohal, ent vigastuste tõttu tegutsen tihti ka mängujuhina," kirjeldas Noodla.

"Ütlen välja, et minu jaoks on tegu karjääri viimase hooajaga sel tasemel – 40 mängu aastas on üha raskem vastu pidada ja pean oma keha kuulama," tunnistas 36-aastane Eesti eks-koondislane. "Aga hetkel naudin seda mängu ja valutavat keha! Läheb raskeks, aga tahaks ikka viimase hooaja medaliga lõpetada."

Martin Johannson ja Steaua kindlustasid põhiturniirivõidu

Rumeenia kõrgliigas kindlustas voor enne põhiturniiri lõppu esikoha Martin Johannsoni koduklubi Bukaresti Steaua. Neljapäeval alistati võõrsil CSM Focsani 2007 tulemusega 28:26 (16:15), Eesti koondise kapten väravaid ei visanud. Steaual on 58 punkti, järgnevad tihedas rivis Turda AHC Potaissa 54, Timisoara SCM Politehnica ja tiitlikaitsja Bukaresti Dinamo 53 ning Bukaresti CSM 52 silmaga.

Sloveenias alustas Andris Celminš nädalat ühe väravaga kui tema RK Maribor Branik kaotas karikavõistluste veerandfinaalis 26:32 (15:15) meistermeeskond RK Celje Piovarna Laškole. Laupäeval tabas eestlane kolm korda kui Branik sai meistriliigas 25:24 (15:11) jagu Trebnje RK Trimost. 7.-12. kohani peetaval finaalturniiril on Branik hetkel liider, kuigi ka Ormoži RK Jeruzalemil on 24 punkti.

Hollandi kõrgliiga finaalnelikus pole vigastusest paranev Jesper Bruno Bramanis veel platsile saanud, kuid HV Kras/Volendam alustas kahe võiduga. Laupäeval oldi 30:27 üle Tilburgi OCI-Lionsist, kaks päeva varem aga kaotati karikasarja veerandfinaalis Aalsmeeri HV FIQAS-ile 26:29.