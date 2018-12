Neljas võit järjest kergitas HC Tallinna Balti liigas liidriks

Liiva nägi siiski ka mitmeid positiivseid aspekte kahe kaotusega nädalavahetuses: "Lõpuks avanes Vahnovitš, oleme selliseid esitusi temalt oodanud. Hea avapoolaja tegi täna väravasuul Käbi ning eilsest tasub esile tuua hingestatud võitlust, mida ka meie toetajad mängujärgselt kiitsid."

HC Tallinn murdis Leedu liiga liidri hea kaitsega

HC Tallinn võõrustas Leedu meistrivõistluste liidrit Kaunase Granitas-Karyst ja ei saanud algul kuidagi mängu käima. Leedukaid siiski kaugemale kui paariväravaline edu ei lubatud ja pärast 24. minutil tulnud Markus Viitkari 9:9 viigiväravat pöörati kohtumine endi kasuks. Sander Sven Annula kõmmutas kolm väravat ja vaheajaks juhtis Tallinn 13:11.

Teisel pooltunnil kasvatati edu ja ohtlikuks väsinud Granitas-Karys ei saanud. Pealinlaste võidunumbrid olid 26:20, Annula viskas kaheksa, Uku-Tanel Laast seitse ning Viitkar ja Rainer Kelk neli väravat. Tallinn tõusis kaheksa punktiga B-alagrupi liidriks, edestades Vilniuse VHC Šviesat tänu paremale väravate vahele. Dobele Tenaxil on seitse, Riia Celtnieksil neli ja Granitasel kolm silma, Viljandi HC jätkab punktita.

"Kaitse ja väravavahid on meil praegu nii head, et selle pealt need võidud tulevad. Teadsime Kaunase koosseisuprobleeme ja vahetusmängijate vähesust ning püüdsime neid tempoga tappa. Esimesel poolajal eksisime ise palju rünnakul, aga teisel murdsime vastased lõpuks ära," kirjeldas Tallinna peatreener Jüri Lepp.

"Rünnaku ja kaitse vahe on meil kahjuks hetkel nagu öö ja päev. Õnneks on päev pikem," muigas Lepp. "Kiirrünnakud meid toidavad ja tundus ka, et Granitas polnud valmis nii kiireks käsipalliks, kui meie harrastame. Liidrikoht on tore, aga pool hooaega on põhiturniiril veel ees."

Viljandi mängu rikkusid vigastused ja eemaldamised

Seni võiduta Viljandi kohtus päev varem Tallinnale kaotanud Šviesaga. Varajase eemaldamise järel jäi Viljandi kaotusseisu, kuid Aleksander Pertelsoni väravad tõid kuuendaks minutiks tabloole seisu 3:4. Viljandi asendas järjekindlalt väravavahi seitsmenda väljakumängijaga ning ehkki seda taktikat karistati visetega tühja puuri, hakkas rünnak toimima.

8:4 kaotusseisust võideldi välja 9:9 viik, kui 24. minutil oli jälle täpne Pertelson. Kaheminutilised karistused rikkusid mängurütmi ja vaheajale mindi Šviesa 14:11 eduseisus. Mulkide niigi õhuke koosseis sai avapoolajal tagasilöögi, kui hiljuti traumast naasnud Mikk Varik hüppeliigest vigastas.

Teise pooltunni algul vähendati korduvalt vahe kahele väravale, aga 38. minutist seisult 16:14 saabus tõsisem kriis. Vigastusega langes rivist veel Andrei Hapal ning mängu lõpp kuulus Šviesale, kes sai 29:20 võidu. Pertelson ja Kristjan Koovit viskasid mulkide kasuks neli väravat, Hapal ja Volodimir Maslak kolm. "Periooditi tegutsesime päris hästi ja 40. minutini olime mängus sees, siis aga lagunesime," tunnistas Koks.

"Vigastused võtsid meilt käike vähemaks ja seitse eemaldamist rikkusid rütmi. Mõlemal päeval olid meil võimalused, aga eile jäi palju realiseerimise taha ning lisaks tegi Granitase väravavaht superpartii. Mul pole noortele midagi ette heita, vara on neilt oodata 60-minutilist stabiilsust ja nii on tõusude-mõõnadega mäng paratamatu," lisas Viljandi juhendaja.