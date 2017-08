Meistriliigas debüteeriv HC Tallinn kontrollis vormi Rootsi ja Soome klubidega

Algaval hooajal Eesti meeste meistriliigas ja Balti liigas debüteeriv Käsipalliklubi HC Tallinn pidas nädalavahetusel Soomes ajaloo esimesed kontrollkohtumised.

Karjaa linnas toimunud tugevakoosseisulisel turniiril Lärkulla Cup osalesid Rootsi meistriliiga kuues meeskond Guif, Rootsi esiliiga võistkond IFK Tumba, Soome hõbe Karjaa BK-46 ja Soome pronks Kauniaineni GrIFK. Tallinnased kaotasid Tumbale 23:30, GrIFK-le 24:27, BK-46-le 27:39 ning Guifile 24:27.



Peatreener Jüri Lepa sõnul võib kontrollkohtumistega rahule jääda ning meeskonnast sai esimese pildi ette. “Kuna olime enne turniiri väga vähe pallitreeninguid teinud, siis oli teada, et esimesed mängud saavad rabedad olema. Kõige tähtsaim oli kokkumängu harjutada ning erinevaid taktikalisi formatsioone nii rünnakul kui kaitses proovida. Teiste seas saime eksperimenteerida ka jäähokivahetustega, kus iga 5-7. minuti tagant vahetasime platsile uued väljakumängijaid, saime mängida ebahariliku Tumba aktiivse 3:3 kaitse vastu ning proovisime ise ka ülekaalus 7:6 vastu mängu ehk asendasime rünnakuks väravavahi väljakumängijaga. Võistkond on täiesti uus, saime katsetada mängijaid erinevatel positsioonidel ja kõikidele mänguaega anda. Saime näha, mis seisus ise oleme ning kuidas näevad välja meist paberil tugevamad võistkonnad. Oleme suvel hoolsalt treeningud ning siit on hea edasi minna”, lausus aastaid HC Kehra peatreener olnud ning eelmisel hooajal HC Tallase meistriliigas viiendaks tüürinud kogenud 58-aastane juhendaja.



Klubi tegevjuht Risto Lepp jäi turniiri üldpildiga väga rahule ja kiidab poiste suhtumist. “Alustasime hooajaks ettevalmistust 1. juulil. Terve organisatsioon on kõvasti töötanud selle nimel, et esindusmeeskond toimiks võimalikult professionaalselt ning kõik meie koosseisus olevad 18 mängijat saaksid treeneritelt ja teistelt spetsialistidel võimalikult kvaliteetset tuge, et pidevalt areneda nii sportlase kui inimesena. Oleme tõstnud läbi rohkete koosolekute ja seminaride poiste teadlikkust profisportlase elustiilist, rõhutanud unekvaliteedi, toitumise ja taastumise tähtsust. Seni oleme keskendunud eelkõige üldfüüsilisele ettevalmistusele, kus põhirõhk on läinud tehniliste elementide õppimisele, keskendumisele, hingamisele ja selle kasutamisele kõikidel treeningutel ning mängudel. Soovime kõike teha kõrge kvaliteediga ning mõtestatult. Poisid on aru saanud, et nüüd on kõik nendes endas kinni, et me jõuaks meeskonnana kõrgemale tasemele ning küll siis ka suuremad toetajad ning tulemused protsessi käigus tulevad. Tulemustele me ei keskendu, seame eesmärgiks mängijate ja meeskonna arengu”, lausus 34-aastane Lepp, kes senise hooaja ettevalmistuse perioodi koos teiste treeneritega läbi viinud ning paljud treeningud ka ise kaasa teinud.

HC Tallinn on tegutsenud viis hooaega ning klubil on lisaks esindusmeeskonnale ka naiste ja meeste amatöörvõistkonnad. Üle Tallinna ning lähivaldades käib klubi treeningutel üle 500 lapse vanuses 7-14.