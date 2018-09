Meistriliiga teine voor toob esimese Kehra ja Serviti vastasseisu

Musting oli Liivaga ühel nõul, et Serviti ja Kehra vastasseisud on alati erilised: "Võõrsil pole kindlasti lihtne, aga mis oleks magusam kui põhikonkurenti nende oma kodus kurvastada. Kehra on uuenenud ja eks me vaatame nende Balti liiga mängu Cocksi vastu veel videolt üle."

Kolmapäeval kohtuvad veel Viljandi HC ja Aruküla/Audentes. Esmakordselt sel hooajal kodusaalis mängivad mulgid olid avavoorus kindlalt 32:21 üle HC Viimsi/Tööriistamarketist, samas kui arukülalased jäid alla Kehrale. Mullu sai Viljandi mõlemas põhiturniirimängus võidu, tänavu loositi samad tiimid kokku ka karikavõistluste kaheksandikfinaalis.

Medalilootustega Tallinn ja Viimsi kohtuvad Kalevi spordihallis

Neljapäeval kohtuvad Kalevi spordihallis HC Tallinn ja HC Viimsi/Tööriistamarket, kes hooaja eel mõlemad medaliambitsioonidest teavitasid. Mullu said põhiturniiril mõlemad ühe võidu, ent vaheturniiril olid pealinlased juba kindlalt paremad, vastavalt 10- ja 20-väravalise ülekaaluga. Hooajaeelsel Tallinn Handball Cupil oli Tallinn samuti kindlalt 22:13 (9:3) üle.

"Avavoorus Tapa vastu olime suurelt ees, aga nii-öelda jäähokivahetused ei toiminud, lipsas sisse palju eksimusi, tekkisid pinged ja mäng muutus võrdseks. Sõprusmängus Grankulla IFK vastu tegutsesime juba palju paremini," vihjas Tallinna peatreener Jüri Lepp laupäevasele 28:15 võidule Soome meistrivõistluste neljanda üle.

"Oleme hetkel seisus, kus igaks mänguks eraldi ei valmistu. Teeme veel kangitreeninguidki ning arusaadav, et kõik mehed pole igaks kohtumiseks tippvormis. Aga muidu on seis hea ja eriti valmistab rõõmu kogenud mängujuhi Uku-Tanel Laastu lisandumine – tema annab meie mängule ikka kõvasti juurde," lisas Lepp.

1997. aastal klubi ainsa Eesti meistritiitli võitnud Viimsi tegi hooaja eel suuri muudatusi. "Oleme tõesti uuendunud – liigume edasi uue nägemuse, mitmete uute mängijate ja uute treeneritega," kinnitas Viimsis peatreeneriks tõusnud Jarno Nurm. "Minu kõrval asus treenerina tööle Kristo Järve, kes on selgelt toonud mängijatesse uut hingamist."

Viimsisse lisandusid alanud hooajaks Raigo Pennula, Andre Sild, Kert Liinat ning Tapalt loodetakse saada ka Martin Adamsoni mängijaõigused. "Tagaliinis on meil väga hea valik pallureid, aga suurim mure on vasakukäeliste puudus. Lisaks said vigastada kogenud Aleksandr Oganezov ja Priit Poks. Oleme hetkel pigem rõhunud üldfüüsilistele treeningutele ja kokkumäng on veel nõrk," selgitas Nurm.

Meistriliiga teise vooru neljandas mängus lähevad Mesikäpa hallis vastamisi avavoorus võiduta jäänud Põlva Coop ja SK Tapa. Mullu said põlvalased kodusaalis suureskoorilise 43:29 võidu, ent Tapal toimus juba oluliselt põnevam kohtumine, kus minimaalse, 25:24 eduga sai võidu Coop.

Meistriliiga 2. voor:

19.09. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

19.09. 19:00 Viljandi HC – Aruküla/Audentes

20.09. 19:00 HC Tallinn – HC Viimsi/Tööriistamarket

20.09. 19:00 Põlva Coop – SK Tapa