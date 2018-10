"Meie mängijad ja ametnikud lausa oksendasid..." Norra käsipalliklubi liikmeid ootas Türgis peetud eurosarja mängu eel riietusruumis õõvastav üllatus

Arendali meeskond oli enne suurt mängu riietusruumi minemas, et viimaseid ettevalmistusi teha, kuid sinna jõudes ootas mängijaid, treenereid ja ametnikke ees kohutav üllatus: auk reoveetorus tähendas seda, et nende riietusruumi oli voolanud uriini ja tahkeid väljaheiteid, hingemattev lehk oli sedavõrd jälk, et paljud mängijad ja ametnikud lausa oksendasid.

Norralaste sõnul pidi tegemist olema sabotaažiga. "Tõsiasi, et rahvusvaheline alaliit asja tõsiselt ei võta, on väga murettekitav ning näitab, et ausa mängu põhimõtteid pole organisatsioonis kehtestatud," sõnas Arendali klubi juht Björn-Gunnar Bruun Hansen.

Türklased on Norra meediale väitnud, et leke tekkis sellest, et korrus kõrgemal olid hooletud pealtvaatajad WC-paberiga tualeti ummistanud.

Lisaks sellele väidavad norralased, et Selka oli väljakul ühe värava postid ja lati sihilikult rasvaga kokku määrinud.

Arendal kaotas 1/32-finaali avakohtumise võõrsil 28:34 ning omab nüüd võimalust kodumängus sportlikult türklastele kätte maksta.