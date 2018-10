Meeste käsipallikoondis valmistub EM-pääset püüdma

Ette oli teada, et selga vigastanud Mait Patrail koondisemängudeks ei tervene. Isiklikel põhjustel jääb tulemata mängujuht Mikk Pinnonen. "Maidu puudumine on suur löök, aga ta kinnitas, et paraneb jõudsalt ning kindlasti aitab meid järgmisel aastal. Samas annab see võimaluse teistele end tõestada ja rohkem vastutust saada, mis on pikemas perspektiivis hoopis hea," sõnas peatreener.

Eesti koondise vastastest räägime pikemalt järgmisel nädalal, aga Sivertsson rõhutas, et respekteerima peab mõlemat. "MM-pronks Sloveenia kuulub Euroopa tippu ja Holland on arenev käsipallimaa. Aga arvestame sedagi, et me ei lähe pidama vaid neid kaht EM-mängu, vaid ehitame tulevikku silmas pidades midagi uut," lisas Sivertsson.

Eesti koondise kandidaatide laiendatud nimekiri: Rasmus Ots (Bergischer HC), Marius Aleksejev (Akureyri HF), Eston Varusk, Hendrik Varul, Kristjan Muuga, Henri Sillaste, Henri Hiiend (kõik Põlva Serviti), Armis Priskus, Markus Viitkar, Rauno Aus, Rainer Kelk, Robin Oberg (kõik HC Tallinn), Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Armi Pärt (Schwerini Mecklenburger Stiere), Jürgen Rooba (HIF Karlskrona), Karl Roosna (HSG Krefeld), Otto Karl Kont, Tõnis Kase, Alfred Timmo (kõik Põlva Coop), Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Dener Jaanimaa (TuS N-Lübbecke), Andris Celminš (RK Maribor Branik), Sten Maasalu (Siuntio IF), Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Karl Toom (TV Emsdetten), Mikk Pinnonen (Sassari Raimond Handball), Kristo Voika (TSG Söflingen), Ardo Puna (Helsingi IFK).