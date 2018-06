Martin Johannson võitis Rumeenias hõbeda

Dinamo läks omakorda ette, aga seisult 3:3 algatas Johannsoni kavalalt visatud värav joonelt ning kohe järgnenud hea blokk kaitses steaualaste 6:1 vahespurdi. Kuigi 9:4 eduseis hakkas kahanema, mindi puhkepausile Steaua juhtimisel 13:10. Eesti koondise kapten viibis väljakul pea terve poolaja nii rünnakul kui kaitses, saades puhkama vaid viimase viie-kuue minuti jooksul ründefaasis.

Teise pooltunni algul kasutas Steaua teisigi joonemängijaid ning Dinamo tuli mängu tagasi. Peasüüdlane oli siiski nende väravavaht Saied Heidarirad, kes tegi kohati uskumatuid tõrjeid. Tiitlikaitsja tegi 4:0 vahespurdi ja asus uuesti juhtima. Rumeenia liiga põhiturniiri võitnud Steauat hoidsid mängus vasakäär Andrei Mihalcea tabamused.

Johannson lülitus uuesti nii kaitsesse kui rünnakule ja mäng võrdsustus. Kui mängida jäi kuus minutit, viigistas eestlane mänguseisu 19:19-le. Rohkem palle vastaste väravasse Steaua aga ei saanudki – tehniline praak ja hädavisked enamat ei lubanud. Dinamolased said 22:19 võidu ja kolmandat aastat järjest kaela meistrikullad.

"Kahjuks jätsime hooaja kõige kehvema poolaja täiesti viimaseks ja lasime edul käest libiseda. Ei saanud väravavahiga taaskord hakkama," tunnistas hiljuti Steauaga uue kahe-aastase lepingu sõlminud Johannson. "Aga tujul pole tegelikult viga, olin üks neist peale mängu, kes positiivseid vaibe edasi andis neile kes meie seast rohkem pettunud olid!"

Johannsoni jaoks oli tegu teise hõbedaga Rumeeniast, lisaks on tema auhinnakapis kaks pronksi. "Nüüd siis tuli neljas medal. Need kõrgemad ja magusamad on veel puudu. Kokkuvõttes oli hooaeg võit ja kordaminek kindlasti, sest vahetasime eelmise aasta 9. koha hõbeda vastu. Pääsesime eurosarja, tõstsime palju päid, võitsime toetajaid ning lasime ninanipsu kriitikutele," lisas 32-aastane joonemängija.