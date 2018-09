Marius Aleksejev leidis uue klubi Islandi kõrgliigast

Aleksejev alustas eelmist hooaega Saksamaa kolmanda liiga klubis HF Springe, ent lahkus sügisel meeskonnast isiklikel põhjustel. "Oli keeruline aeg, millel pole põhjust pikemalt peatuda. Karjääri lõpetada ei plaaninud, otsisin hoolikalt uut tiimi ning usun, et leidsin väga meeldiva tööandja," kommenteeris Aleksejev.

Pika karjääri jooksul nii kahekordseks Eesti kui Soome meistriks tulnud Aleksejev mängis pikki aastaid Šveitsis, kus võitis meistrivõistlustel hõbeda ja pronksi ning lisaks jõudis hooajal 2011/12 HC Kriens-Luzerniga EHF Cupil veerandfinaali. Islandist saab neljas riik, mille kõrgliigas Eesti väravavaht pallinud.

"Arvestades, et ma pole pea 11 kuud väravas seisnud, olid esimesed treeningud väga positiivsed. Meeskond on ülinoor, aga kvaliteeti on küll ja veel. Mullu võideti esiliiga ja tõusti ühe-aastase pausi järel meistriliigasse tagasi. Mu kogemusi silmas pidades oodatakse minult palju, treeneritega tekkis kohe hea klapp," viitas Aleksejev meeskonda juhendavale Sverre Jakobssonile, kes Islandi koondisega 2008. aastal Pekingi OM-hõbeda võitis.

Akureyri HF on keerulise lähiajalooga klubi, kes 2006. aastal kahe tiimi ühinemisel tekkis. 2011. aastal võideti Islandi karikavõistlused ja tuldi meistrivõistlustel hõbedale. Mullu pudeneti kõrgliigast ja seejärel pooldus klubi uuesti ning mõlemad uued meeskonnad (nii Akureyri kui KA) tõusid tugevamasse seltskonda tagasi. Uue hooaja avavoorus toimubki kohe Põhja-Islandi derbi.