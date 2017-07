Mait Patrail sõlmis koduklubiga uue lepingu

Eesti käsipallikoondise üks liidritest Mait Patrail sõlmis oma koduklubi TSV Hannover-Burgdorfiga uue lepingu, mis teeb eestlasest sama meeskonna palluri kuni 2019. aastani.

29-aastase Patraili senine leping kehtis 2018. aastani, seega pikendati seda aasta võrra. Põlvast pärit vasaksisemine on samas klubis mänginud alates aastast 2012.

"Mait on äärmiselt kvaliteetne mängija ja tal on kõik omadused, mida me oma mängijatelt soovime," sõnas klubi tegevdirektor Benjamin Chatton. "Seetõttu oleme äärmiselt rahul, et saime ta endale ka järgmiseks kaheks aastaks."

Patraili enda sõnul on ta eluga Hannoveris äärmiselt rahul. "Tunnen end siin mugavalt - meil on ambitsioonikas meeskond, kes suudab maailma tugevaimas liigas tegusid teha."