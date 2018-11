Lõpetamismõtteid mõlgutav HC Tallinn pead norgu ei lase

Naiste karikavõistluste kolmandas voorus on HC Tallinn sel kolmapäeval kohtumas Kehra naiskonnaga. Võistkonna mängija Mari Helstein sõnas enne mängu, et esimese kohtumise Tapale kaotanud HC Tallinn loodab seekord maitsta võidurõõmu. „Respekteerime vastaseid ja võtame neid tugeva konkurendina,“ rääkis Helstein. „Oleme enda jaoks ära teinud kodutöö, keda rohkem jälgida, ja loodame selle mängu võidukana lõpetada. Samas ei saa midagi lubada, sest oleneb ka sellest, kuidas meie enda koosseis välja tuleb ja mis jalaga naistel päev on alanud,“ andis Helstein mõista, et midagi lihtsat siiski oodata ei tasu.

2018. aasta võib jääda viimaseks

2015. aastal pandi HC Tallinna naiskond kokku suures osas omavahel tuttavatest naistest, kuid koosseisu vürtsitasid ka mõned uued tulijad. Aastate jooksul on veidi veel lisandunud uusi naisi, ent vanad mängijad on enamuses alles jäänud. Sellise koosseisu juures on võistkond pidanud

praeguseks hetkeks tunnistama, et võhm hakkab otsa lõppema. „Peame arvesse võtma seda, et oleme kõik juba mõnusas eas naisterahvad, kellel on oma elud, perekonnad ja töökohustused. Nii on see kokkukuivamine vaikselt toimunud,“ tunnistas Helstein.

Ta selgitas, et naiskond on küll vaadanud ka klubi järelkasvu ehk neidude suunas, kuid sealt pole praegu veel loodetud abi tulemas. „Oleme saanud ühe tubli noormängija – Lissel Marie Tammela –, kes meiega ka mängudel käib, aga kahjuks on meie enda noormängijad hetkel veel 1-2 aastat liiga noored,“ selgitas Helstein.