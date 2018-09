Legendaarne käsipalli profimeeskond tuleb Jüri Lepa 60. juubeli puhul platsile

Tartu Ülikoolis treeneriks õppinud Lepp on hetkel HC Tallinna meeste võistkonna peatreener ning enda juhitavas käsipalliklubis HC Tallas noortetreener Lasnamäel. Lepp oli Eesti NSV esiklubis Kooperaator profimängija aastatel 1980-86 ning peatreener 1986-1992. Lepp on 1991. aastal loodud HC Kehra üks asutajaliikmetest ning kuni 2015 aastani olnud ka peatreener. Samuti on Lepp olnud kahel perioodil Eesti meeste koondise peatreener ning andnud noortele käsipallitarkust edasi ka Audentese käsipalliosakonnas. Kehras sirgunud Lepp on karjääri jooksul võitnud treenerina kehralastega 11 Eesti Vabariigi meistritiitlit, 9 karikavõitu ja 3 Balti liiga meistritiitlit.

Mängijast profimeeskonna treeneriks



“1986. aastal tehti mulle ettepanek hakata Kooperaatori peatreeneriks. Klubi juhtkond soovis muudatust ning sellest ettepanekust ei saanud keelduda. Öeldi isegi nii, et kui me treenerit ei leia, siis saadame profivõistkonna üldse laiali. Sel ajal oli riigi ladvikus paika pandud, et peamiselt restoranide ja baaride siseseadmeid valmistanud tootmiskoondis Kooperaator hoiab üleval käsipalli profimeeskonda, mis siis osales Nõukogude Liidu esiliigas. Peale riigikorra muutumist ei olnud võimalik senisel kujul toiminud formaadis jätkata ning enamik mängijaid siirdus Soome ja Rootsi liigadesse”, lausus Lepp.

Kehra jõudis amatöörklubist korraliku tasemeni



“HC Kehraga alustasime 90-ndate alguses täieliku amatöörvõistkonnana, kuid suutsime pidevalt professionaalsust tõsta ning pakkusime Eesti tippmängijatele väljundit pidevalt nii Balti liigas kui eurosarjades osalemisega. Kehra pole küll kunagi olnud täisprofessionaalne võistkond, kuid enamustel hooaegadel on mitmeid mängijad profileiba nautinud. Kehrast on aastate jooksul siirdunud välismaale paarkümmend mängijat”, lisas Lepp, kelle 60. sünnipäev on 25. septembril.

HC Tallinna ülesehitusfaas on käimas



“Hetkel ehitame Tallinnas koos poeg Ristoga teist hooaega meeste esindusmeeskonda, mille alustamise mõtted olid meil juba kümmekond aastat tagasi. Enne Kalevi spordihalli renoveerimist ja Sõle Spordikeskuse avamist polnud Tallinnas kesklinna läheduses korralikus saalis võimalik käsipalli mängida. Lihtsam oli teha tugev võistkond 40 kilomeetri kaugusele Kehrasse, kus aastakümneid kõva käsipallitraditsioon ja fännibaas. Lähiaastatel soovime aga ka HC Tallinnast teha profiklubi, mis siis oleks viimaseks väljundiks ambitsioonikatele noortele ning valmistaks mängijaid meist tugevamatesse välisklubidesse ning muidugi võidaks sellest Eesti koondis”, ütles Lepp, kes soovib juba sel hooajal HC Tallinnaga minna võitma igat mängu nii Eestis kui Balti liigas.

Kooperaator tuleb esmakordselt kokku pärast 1992. aastat



Loe veel

Käsipallilegendide vastasseisus saab publik Kehra spordihoones näha legendaarse Tallinna Kooperaatori ja HC Kehra üle 40-aastaste võistkonnaga vastaseisu. Kooperaatori mängijad pole koos palliplatsile jooksnud peale klubi likvideerimist. Praegu enamuses üle 50-aastased endised Kooperaatori mängijad on hiljem pikalt mänginud Lepa käe all ka Eesti koondises. Kõik Kooperaatori ning Kehra üle 40-aastased mängijad on õhtul Kehra lähedale sünnipäevapeole koos kaaslastega oodatud.