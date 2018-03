Kõva sõna! Mait Patraili koduklubi tõusis Bundesliga liidriks

Maailma tugevaimas käsipalliliigas ehk Saksamaa Bundesligas vahetus eelmisel nädalal liider ja uueks tabelijuhiks on Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf! Hea nädal oli nii võitude kui väravateviskamise valguses paljudel teistelgi välismaal pallivatel eestlastel.

Hannover-Burgdorfi liidrikoht on muidugi tinglik, sest kuigi meeskond asub 35 punktiga 22-st kohtumisest kõrgeimal astmel, on järgnevatel tiimidel mänge varuks. Patraili tööandjale järgnevad Rhein-Neckar Löwen, Berliini Füchse ja SG Flensburg-Handewitt võrdselt 34 punktiga, ent seda vastavalt 20, 21 ja 22 kohtumisega.

Patrail: mängupilt ja -vorm on suurepärased

Hannover-Burgdorf võõrustas enam kui 9000 silmapaari ees Saksamaa rekordmeistrit THW Kieli ja saavutas tituleeritud vastase üle juba kolmanda võidu sel hooajal. Kolmekordsest Meistrite liiga võitjast saadi jagu mõlemas liigamängus ja Saksamaa karikasarjaski. Neljapäeval olid Hannover-Burgdorfi võidunumbrid 28:27 (14:13). Patrail viskas ühe värava ja jagas kuus resultatiivset söötu.

"Küllalt maksimumilähedane mäng tuli välja, ehkki algul ei saanud kaitset pidama," sõnas Patrail, kelle koduklubi 3:5 kaotusseisu jäädes 7:0 vahespurdi tegi. Tavapäraselt olid Hannoveri täpseimad taanlastest olümpiavõitjad Casper Mortensen ja Morten Olsen, visates vastavalt üheksa ja viis väravat.

"Rünnak on meil hetkel väga hea ning ka üldine mängupilt ja -vorm suurepärased," kinnitas eestlane, kes ise tänavusel hooajal visanud 52 väravat ja andnud täpselt sama arvu resultatiivseid sööte. "Tabel näeb muidugi ilus välja, aga jälitajatel on siiski vähem mänge peetud. Esiviisikusse ehk eurosarja pääsemisest siiski vaikselt juba räägitakse ning hooaja algul ei uskunud keegi, et me veebruari lõpus tabeli tipus võiks olla."

Lihtsamaks lähinädalatel Hannover-Burgdorfil ei lähe. Pühapäeval kohtutakse võõrsil valitseva EHF Cupi võitja Frisch Auf! Göppingeniga Bundesligas ja juba teisipäeval tuleb sama tiimiga vastamisi olla karikavõistluste veerandfinaalis. "Viimane on väga tähtis, üks mu isiklikke unistusi oleks karika Final Fouril mängida, aga liigaseisu arvestades on muidugi mõlemad vastasseisud olulised," sõnas Patrail.

Karl Roosna tegi hooaja parima etteaste

Meie teine Bundesliga-pallur Dener Jaanimaa pidi vastu võtma kaotuse kui tema TuS N-Lübbecke jäi pühapäeval võõrsil alla HSG Wetzlarile 20:25 (7:13). Jaanimaa tabas kaheksast viskest neli ja andis ühe resultatiivse söödu ning tema koduklubi jätkab 10 punktiga 15. kohal.

Aste allpool ei saa kuidagi hoogu sisse Esseni TUSEM, kes 2018. aastal kaotanud kõik neli kohtumist. 2. Bundesligas mängiti eelmisel nädalal kaks vooru ning Karl Roosna koduklubi kaotas mõlemas derbi-mängus. Võõrsil jäädi HC Rhein Vikingsile alla 29:32 (14:17), kuid Roosna tegi siin hooaja parima mängu, visates seitse väravat.

Tihti vähese mänguaja küüsis vaevlev Viljandi HC kasvandikust paremäär oli kogu varasema hooajaga kokku saanud kirja kuus tabamust! Kaks päeva hiljem hakati kodus kõvasti vastu 2. Bundesliga ülekaalukale liidrile Bergischer HC-le, ent kaotati 28:31 (12:15). Roosna jäi sel korral nullile.

Janar Mägi viskas vastavalt kolm ja neli väravat kui tema EHV Aue eelmisel nädalal HSC Nordhorn-Lingenile 26:28 (11:17) kaotas ja siis DJK Rimpar Wolfe 28:27 (14:16) alistas. Võidumängus andis Mägi ka ühe resultatiivse söödu. Liigatabelis on Aue 16 punktiga 16. kohal ja TUSEM 20 silmaga viis kohta eespool.