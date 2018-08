Kõrgetasemeline Põlva Cup tähistab juubelit, Serviti tutvustab publikule kaht uustulnukat

"35-aastane Telepnevil on Meistrite liiga kogemused ja ta on pallinud Valgevenes, Makedoonias, Itaalias, Iisraelis ja Poolas. Suur ja võimas kuju toob meile jõudu kaitsesse ning viskearsenali rünnakule. Vasakukäeline Kont on hea kuju ja teda soovisid enda ridades näha kõik Eesti tippklubid – on tore, et nii andekas pallur meiega liitus," kirjeldas Musting.

Musting peab suursoosikuks Peterburi Nevat

Kaheksa meeskonda on jagatud kahte alagruppi, mille võitjad selgitavad pühapäeval juubeliturniiri karikaomaniku. Mulluses finaalis alistas Neva Serviti 26:25 ja Mustingu sõnul on Peterburi klubi kindlasti suursoosik tänavugi. "Neilgi on kahe hooaja vahel olnud kadusid, sest klubi võimalused pole enam sama head kui varem," teadis Musting.

"Dragunas osutab Nevale alagrupis kindlasti kõva vastupanu. Ehkki SKA tuleb peamiselt noortega, on nemadki siin turniiril soosikute hulgas. Soome tiimidest tean vähem, aga Karjaa peatreener on kuulus ja ambitsioonikas Mikael Källman, nii et küllap on kõrged eesmärgid neilgi. Meie läheme eurosarja eel otsima optimaalset koosseisu ja õigeid vahetuskäike," vihjas Musting Serviti peaeesmärgile.

Käsipallipublik saab üle pika aja näha Eesti eks-koondislast ja endist Serviti pallurit Janis Selget, kes kuulub Karjaa BK-46 ridadesse. Lisaks kuuluvad teise Soome tiimi, Siuntio IF-i põhitegijate hulka Ott Varik ja Sten Maasalu. Korraldajaklubiga samasse alagruppi kuuluv Siuntio alistas hiljuti treeningmängudes kahel korral Serviti koduse põhikonkurendi HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi.

Põlva Cup 2018 ajakava:

Reede, 24. august:

14:00 Põlva Coop – Peterburi HC Neva (A-alagrupp)

16:00 Põlva Serviti – Siuntio IF (B-alagrupp)

17:50 Riia Celtnieks – Minski SKA (B)

19:40 Karjaa BK-46 – Klaipeda Dragunas (A)

Laupäev, 25. august:

09:00 Põlva Coop – Karjaa BK-46 (A)

10:40 Peterburi HC Neva – Klaipeda Dragunas (A)

12:20 Põlva Serviti – Minski SKA (B)

14:00 Riia Celtnieks – Siuntio IF (B)

15:40 Klaipeda Dragunas – Põlva Coop (A)

17:20 Karjaa BK-46 – Peterburi HC Neva (A)

19:00 Põlva Serviti – Riia Celtnieks (B)

20:40 Siuntio IF – Minski SKA (B)

Pühapäev, 26. august:

10:00 7.-8. koha mäng

11:50 5.-6. koha mäng

13:40 3.-4. koha mäng

15:30 Finaal