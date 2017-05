Kolmapäeval algavas käsipalli finaalseerias näeb igipõlist vastasseisu

Kolmapäeval tehakse algust Eesti meeste käsipalli meistrivõistluste finaalseeriaga. Põlva Serviti võõrustab kolme võiduni peetava seeria avamängus HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit.

10.05 (kell 19:00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper:

Omavahelised mängud põhiturniiril: 1. ring: 30:25; 2. ring: 29:27; 3. ring: 27:29; 4. ring 32:26; 5. ring: 28:32. Karikavõistluste finaal: 32:30

Igipõlised rivaalid on viimasest 23 Eesti meistritiitlist jaganud koguni 21. Seejuures on kaks korda järjest meistriks kroonitud Põlva Serviti omavahelist tiitliarvestust 11:10 juhtima asunud.

Kolm või enam korda järjest on taasiseseisvunud Eesti meistriks suutnud varem tulla vaid Kehra aastatel 1993-1996 ja Serviti aastatel 2000-2002. Viimati olid klubid finaalseerias vastamisi tunamullu. Eelmisel hooajal pidi Kehra leppima pronksiga.

Tänavusel hooajal on mängude seis 4:2 Serviti kasuks. Klubid on hooaja jooksul pidanud ka ühe finaalmängu, kui karikavõistluste esikohakohtumises oli Serviti kahe väravaga parem.

Mõlema klubi peatreenerid tunnistasid, et vastast tuntakse läbi ja lõhki ning millegi erilisega üllatada on väga keeruline. Edu saavutamiseks tuleb vältida vigu ja loota individuaalsetele õnnestumistele. "Finaalmängudes hakkab kindlasti mõjutama see, kui hästi mõni liidermängija õnnestub," rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting.

Poolfinaalseerias Viljandist 3:0 jagu saanud Serviti loots lisas, et tema hoolealused on saanud finaalseeriaks valmistuda plaanipäraselt. "Tähtis on see, et me esimeses finaalmängus vaimselt läbi ei kärssaks. Pisikesi terviseprobleeme on, aga vähemalt homses mängus on kõik rivi peal."

Teises poolfinaalis Viimsi/Tööriistamarketile ühe võidu loovutanud HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreener Indrek Lillsoo kiitis seerias kõva vastupanu näidanud Viimsit ning lisas, et raskest seeriast pole tarvis järeldada, et Kehra vorm on kesine.

"Kui suudame mängudistsipliinist kinni hoida ja pisut õnne ka on, siis on kõik võimalik," rääkis Lillsoo ja avaldas arvamust, et finaalmängud kulgevad küllaltki võrdselt ja suuri võite ühele või teisele poole oodata pole.

Sarnaselt Mustinguga tõi Lillsoogi välja, et kõik mängumehed päris terved pole, kuid lootis, et finaalmängude ajaks valu ununeb. "Päris kõiki mehi me kasutada ei saa, aga põhikoosseis on laias laastus ikka koos."



Finaalmängud

10.05.17 19:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

12.05.17 19:00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

15.05.17 19:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

ja vajadusel

17.05.17 19:00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

20.05.17 19:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

Finaalmängud mängitakse ühe võistkonna kolme võiduni. Juhul, kui mängu normaalaeg lõpeb viigilise tulemusega, mängitakse üks lisaaeg (2x5min) ja kui see lõpeb ka viigiliselt, siis selgitatakse võitja karistusvisetega.