Kolm Eesti klubi lähevad Balti liigas punktijahile

Käsipalli Balti liiga põhiturniir saab uue hoo sisse kui alanud aasta esimene mängudevoor peetakse sel nädalavahetusel. Peamiseks lahinguväljaks on sel korral Läti ja Leedu, kuhu ka Viljandi HC sõidab punktijahile. Lisaks kohtuvad Põlva Serviti ja HC Tallinn omavahel Mesikäpa hallis, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on mänguvaba.

Tegemist on Balti liiga 2017/18 hooaja avanädalavahetuse nn. peegelvooruga. Siis sai Viljandi HC kodus ühe väravaga jagu Klaipeda Dragunasest ning kaotas täpselt sama tulemusega ehk 26:27 Vilniuse VHC Šviesale. Toonased kaks võidupunkti on ka ainsad, mis Viljandil A-alagrupi tabelis hetkel kirjas ja mullune veerandfinalist on hetkel kuue tiimi seas viimane.

Marko Koks loodab tabeliseisu parandada

Seni vaid võite tunnistanud tiitlikaitsja Riihimäe Cocks juhib A-algruppi 12 punktiga, Dragunasel ja Dobele Tenaxil on kuus, Šviesal neli silma. Eesti esindajad Viljandi ja Kehra on kahe punktiga hetkel esinelikust ja seeläbi ka veerandfinaalikohtadelt väljas.

"Sügisel me ilmselgelt polnud parimas vormis," tunnistas mulkide peatreener Marko Koks. "Lisaks on võrreldes nende mängudega lisandunud Andrei Hapal, mis annab meile käike juurde. Vladimir Maslaki kaotus on muidugi valus, aga samas on kogu ülejäänud meeskond terve – nii pikka pinki pole meil ikka juba väga kaua olnud."

Neljapäeval pidas Viljandi kõva lahingu koduses liigas, alistades pärast kaotatud avapoolaega võõrsil Põlva Coopi 28:22. "Pausi järel oli ju rabedust oodata, aga et nii roostes olime, tuli väikese üllatusena. Teine poolaeg oli siiski mängu moodi ning positiivseks tuleb pidada tõsiasja, et kaitse toimis kogu kohtumise jooksul," analüüsis Viljandi juhendaja.

"Sügisel esitasime Dragunase vastu hea partii ja neil pole ka olnud lihtne periood, sest peatreener Arturas Juškenas oli eemal koondise juures. Šviesat polnud me enne sügist pikka aega näinud, nüüd on vastasest palju parem pilt ees. Vaadates tabeliseisu, siis peame mingid punktid siit nädalavahetuselt kätte saama kui silmas pidada esmast eesmärki ehk veerandfinaali jõudmist," lisas Koks.

Serviti soovib punktilisa, Tallinn lubab võidelda

Laupäeva õhtul lähevad juba kuuendat korda sel hooajal vastamisi Serviti ja HC Tallinn, seni on kõik kohtumised võitnud Põlva klubi. Teisipäeval kohtuti viimati koduses liigas ja Serviti võidunumbrid olid 42:28. Balti liiga mängu teeb erilisemaks tõsiasi, et Tallinn sõidab Põlvasse peatreener Jüri Lepata, kes sõitis Horvaatiasse EM-finaalturniiri jälgima.

Meeskonda juhendavad Risto Lepp ja Martin Lillepea. "Serviti on tegemas väga tugevat ja stabiilset hooaega ning loomulikult ei saa ma öelda, et läheme ja võtame Põlvast võidu. Küll saan aga lubada, et läheme võitlema ja endast kõike andma," lausus Risto Lepp.

Viimases omavahelises mängus puudusid pealinlastel kõik kolm joonemängijat ning seis pole parem ka laupäeva eel. "Rainer Kelk on sõjaväes, Mattis Rätsepal on sõrmevigastus ning Veiko Luik haige. Pole kindel, kas viimast Balti liiga kohtumiseski kasutada saame. Teisipäeval täitis joonemängija rolli Markus Viitkar," selgitas treenerist tegevjuht Lepp.

"Kuidagi on nii sattunud, et kohtume juba kuuendat korda, nii et tunneme vastast juba päris hästi. Tallinn on pakkunud küllalt erinevat võitlust – vahel väga kõva vaimuga ja hingestatut, vahel jälle mitte eriti," hindas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Nad kasutavad palju seitse kuue vastu taktikat ning kohati päris õnnestunult, peame selleks alati valmis olema."

Nagu Tallinnal, on Servitilgi puudu joonemängija, sest kaitsespets Indrek Neeme on eemal. "Kindlasti peame tähelepanu pöörame õigele häälestatusele, sest ei tohi lubada, et viis võitu sama vastase üle meestes liigse rahulolu tekitavad. Oleme küll napilt B-alagrupi liidrid, ent Balti liiga punkte on väga vaja, et kindlustada parim võimalik positsioon veerandfinaalideks," sõnas Musting.

Eesti klubide mängud sel nädalavahetusel Balti liigas:

20.01. 14.00 Klaipeda Dragunas – Viljandi HC (Klaipedas)

20.01. 18.00 Põlva Serviti – HC Tallinn (Põlvas)

21.01. 15.00 Vilniuse VHC Šviesa – Viljandi HC (Vilniuses)