Kindla võidu teeninud Põlva Serviti asus finaalseeriat juhtima

Põlva Serviti jõudis kolmandast järjestikusest käsipalli Eesti meistritiitlist ühe võidu kaugusele, kui alistas HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi kodusaalis 28:20 (15:11) ning asus seeriat 2:1 juhtima.

Koduhallis mänginud Serviti asus poolajaks nelja väravaga juhtima ning pani teise mängupoole algusega oma paremuse lõplikult maksma. Võitjate resultatiivseim oli Roman Aizatullov üheksa väravaga. Anatoli Chezlov lisas 5 tabamust. Hc Kehra/Horizon Pulü&Paperi parimad olid Dmytro Yankovskyi ja Mikita Yermashevich 5 väravaga.

Seeria teise kohtumise võõrsil kaotanud Serviti mängumees Henri Sillaste sõnas seekordse kohtumise järel, et põlvalastel õnnestus teha vähem mängulist praaki kui eelmises kahes matšis. "Samuti olime tagamängus seekord suhteliselt head. Kontrarünnakuid oli meil vähem kui eelmisel korral, kuid tagant tuli õnneks palju väravaid."

Kehra loots Indrek Lillsoo sõnas, et Serviti oli vahepeal kõva kodutöö teinud. "Eriti hästi mängisid seekord nende leegionärid ja sellele jõule ei saanud me täna kuidagi vastu," ütles Lillsoo ja lisas, et seeria üritatakse igal juhul Põlvasse tagasi tuua. "Kui füüsilisest poolest rääkida, siis ma arvan, et me oleme isegi paremas seisus kui Põlva. Täna tundus, et Servitil mõned mehed ei kestnud lõpuni. Lihtsalt vahe oli juba selleks ajaks sees."

Seeria neljas mäng, mis jääb Serviti võidu korral ka viimaseks, on kolmapäeval Kehra spordihoones.