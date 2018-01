Kindla võidu saanud Põlva tõusis meistriliigas neljandaks

Meeste käsipalli meistriliiga põhiturniiri viimane voor algas teisipäeva õhtul Põlvas, kus kohalik Coop sai 31:25 (19:9) jagu HC Viimsi/Tööriistamarketist. Coop tõusis – vähemalt ajutiselt – liigatabelis neljandaks, kuid peab ootama kolmapäevast Viljandi HC – HC Tallinn kohtumist. Pealinlased vajavad sealt võitu, et Coop esinelikust välja lükata.



HC Viimsi/Tööriistamarketi viimase aja koosseisuprobleemid kulmineerusid Põlva-sõiduga, kuhu suudeti kaasa võtta vaid kaheksa pallurit. Ja kui 11. minutil, 2:6 kaotusseisus sai joonemängija Rasmus Peterson punase kaardi, ei jäänud külalistele enam ühtki vahetusmeest.

Coop kasvatas vahet pidevalt suuremaks, kuniks kaks järjestikust tabamust Mathias Rebaselt aitasid kodumeeskonna juba kümneväravalisse eduseisu. Vaheajavileks juhtis Coop 19:9. Teise pooltunni algul edu korraks kasvas, ent Viimsi ei kavatsenud võitu noortele põlvalastele liiga lihtsalt anda.

Siim Patraeli tõrjete ja peamisel vigastusest paranenud Otto Karl Kondi väravate toel vähendati vahe kaheksale, kümme minutit enne lõppu kuuelegi, aga lähemale Coop vastaseid ei lubanud. 31:25 võit tähendas, et Põlva tiimil on nüüd 16 punkti. HC Tallinn on kahe punkti kaugusel ja kohtub homme võõrsil Viljandi HC-ga.

Põlva meeskonna üks kogenumaid, 23-aastane Andreas Rikken viskas seitse väravat, Tõnis Kase lisas viis ja Rebane neli tabamust. Viimsilaste poolel olid resultatiivsemad Kont kaheksa, Mihkel Vaher kuue ja Arlo Talmar viie väravaga.