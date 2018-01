Kehra tõusis tagasi esikolmikusse, Viljandi sai jagu Coopist

Tosin vooru on Eesti meeste käsipalli meistriliiga põhiturniiril seljataga ja kahel esinelikusse pürgijal läks seis neljapäeva õhtul raskemaks. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper alistas 33:20 (13:7) HC Viimsi/Tööriistamarketi ning Viljandi HC sai võõrsil küllalt raske 28:22 (9:10) võidu Põlva Coopi üle.

Viimsis said võõrustajad küll 2:1 ette, kuid peagi võttis juhtohjad 11-kordne Eesti meister. Kehralased juhtisid 7:4, lasid vastase korraks minimaalsele kaugusele ning lubasid siis viimsilastel avapoolaja viimase 14 minutiga visata vaid ühe värava! Poolaeg ilma mitme põhimehe – Kaspar Lees, Uku-Tanel Laast, Antti Rogenbaum – mänginud külalistele 13:7, teatab Eesti Käsipalliliit.

Teisel pooltunnil läks Kehra veelgi enam eest ja 39. minutiks juhiti juba kümne väravaga. Viimsi üritas, ent oluliselt lähemale ei saanud ning viimase kümne minutiga käristas liigatabelis kolmandaks tõusnud Kehra vahet veelgi. Lõpuvile kõlades olid tablool numbrid 33:20.

Võimsas hoos olid võitjate välismaalased, visates 33-st väravast 21. Abdel Djalil Machou arvele jäi üheksa, Nikita Jermaševitšile kaheksa ning Anton Borovski ja Marten Mitt lisasid neli tabamust. Kaotajate poolel olid täpsemad Tarmo Ulla nelja, Aleksander Oganezov, Mihkel Vaher ja Otto Karl Kont kolme väravaga.

Põlvas peeti vähemalt avapooltunnil korralik Vestmanni-Piibelehe heitlus, kus kohtumise algus oli veelgi väravatevaesem kui eilses SK Tapa ja Aruküla/Audentese vahelises mängus. Kümnendaks minutiks oli mänguseis 2:2, Viljandi HC hoidis siis Põlva Coopi aga tosin minutit kuival ja läks ette 6:2.

Võõrustajatel ei saanud terveks nende põhipommitaja Tõnis Kase, kuid väravaviskajatest puudust ei tulnud. Viie minutiga tehti 6:0 spurt ja ühtäkki oli Coop ees 8:6 ning mõned minutid enne vaheajavilet ka 10:7. Mulkide koondisekogemusega Robert Lõpp tabas kahel korral ja vähendas vahe enne pausi minimaalseks.

Teise poolaja algatuseks seadis Kristjan Koovit jalule viigi, aga Alfred Timmo kaks tabamust taastasid Coopi edu. Nüüd oli aeg Viljandi spurdiks ja 7:1-perioodi järel juhtisid külalised 17:13. Veel proovisid noored põlvalased ja 18-aastase Marken Järve kaks järjestikust väravat tegid seisuks 18:20. Viljandi peatreeneri Marko Koksi minutiline mõttepaus toimis ning tema hoolealused said turvalise edu ning võitsid 28:22.

Lõpp viskas Viljandi ja kogu mängu parimana kaheksa väravat. Neli tabamust lisasid Koovit, Kristo Järve ja Andrei Hapal. Coopi poolel oli täpsemad Timmo viie ning Priit Jõks ja Markel Veiko nelja väravaga. Meistriliigamängud jätkuvad järgmisel nädalal.