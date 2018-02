Kehra ja Serviti võtsid Balti liigas napid, aga tähtsad võidud

Käsipalli Balti liiga põhiturniiril peeti pühapäeval kaks kohtumist, kus mõlemad Eesti klubid mängu viimastel minutitel endi kasuks kallutasid. Põlva Serviti alistas Zaporožje ZTR-i 24:22 (9:10) ja võitis seeläbi B-alagrupi ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper sai jagu Klaipeda Dragunasest 27:26 (14:14).

Kehralased vajasid koduväljakul Leedu meistri vastu võitu, et säilitada šanss pääsuks veerandfinaali. Algus midagi head ei tõotanud, sest jäädi 0:4 taha, kuid siis algatas Nikita Jermaševitš tagaajamise. Valgevenelasest pommitaja viskas kodumeeskonna neli esimest väravat ja poolaja keskpaigas oli jalul 7:7 viik.

Tasavägine mäng jätkus vaheajavileni, mil tablool särasid numbrid 14:14. Kehra sai teisel pooltunnil juba kolmega ette, ent lubas siis leedukatel seitse vastuseta väravat visata ning viimast kuut minutit alustati 22:26 kaotusseisus! Siis järgnes aga võimas seeria – kogu mängu heas hoos olnud Jermaševits, Abdel Djalil Machou, uuesti Jermaševitš ja siis David Mamporia tabasid ning mänguseis oli 26:26.

Pool minutit enne lõppu sai Kehra kaitses palli kätte, peatreener Kaupo Liiva võttis mõtlemisaja. "Leppisime liikumise kokku ja viisime selle ellu – Mamporia riputas söödu väravavahiala kohale ning Machou viskas selle viimasel sekundil õhust sisse," kirjeldas Liiva kohtumise lõpuhetki.

"Algus tuli raskelt, aga saime mängurütmi ja kontrolli kätte. Teisel poolajal hakkasime eduseisus rabistama, ent võitlesime korralikult ja lõpp oli ikka võimas. Ka publik aitas kaasa, viimase rünnaku ajal tehti sellist lärmi, mida tahaks kogu aeg saalis kuulda. Emotsionaalne ja väga vajalik võit," lisas kehralaste juhendaja.

Jermaševitši arvele jäi lõpuks kümme väravat, Dmõtro Jankovski lisas neli, Machou ja Anton Borovski kolm tabamust. "Nikita oli täna tõesti hea, juhtis mängu ja viskas ise täpselt. Aga kogu meeskond tegutses terviklikult ja hästi, eraldi peab lõpuminutite eest esile tõstma ka väravavaht Mikola Naumi," kiitis Liiva.

Kehrat ootab järgmisel laupäeval põhiturniiri viimane ja samas tõeline play-off mäng, kui võõrustatakse Vilniuse VHC Šviesat. Hetkel on leedukatel seitse ja eestlastel viis punkti ning sügisel jäi Kehra võõrsil nelja väravaga alla. Seega vajatakse vähemalt viieväravalist võitu ning sedagi, et Riihimäe Cocks päev hiljem kodusaalis Šviesa alistab. Cocks on alagrupivõidu kindlustanud, teisena lõpetab Dragunas ja kolmandana Dobele Tenax.

Põlvas oli Serviti pea terve kohtumise Zaporožje ZTR-i vastu tagaajaja osas ning sai pärast 1:0 eduseisu uuesti ette alles 54. minutil. Viimased kümme minutit seisuga 7:3 enda kasuks kallutanud põlvalased said vajaliku 24:22 (9:10) võidu. Carl-Eric Uibo viskas Serviti kasuks kuus, Kristjan Muuga ja Anatoli Tšezlov neli väravat. Vastastest oli võimsas hoos Andrei Akimenko kümne tabamusega.

"Olime hädas karistusvisetega – neli esimest katset seitsmelt meetrilt ebaõnnestusid," tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Seegi jättis meid pidevalt tagaajaja ossa, aga samas tegime hetkevormi arvestades korraliku esituse. Tehnilist praaki oli vähe, meeskondlik kaitse toimis suurepäraselt ning mängijatest tasub esile tõsta väravavaht Eston Varuski ja vigastusest paranenud kaitsetugisamba Indrek Neeme head mängu."

Balti liiga B-alagrupis jõudsid põhiturniirimängud tänasega lõpule. Serviti sai esikoha 16 punktiga, edestades sama saagi kogunud Minski SKA-s tänu paremale väravate vahele. ZTR lõpetas 14 ja viimasena veerandfinaalipääsme saanud Kaunase Granitas-Karys seitsme silmaga. Riia Celtnieks kogus viis ja HC Tallinn kaks punkti.