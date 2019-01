Kehra ja Serviti Balti liigas punktilisa ei teeninud

"Esimesed 15 minutit magasime ja viimasel veerandtunnil uinusime jälle," põrutas Kehra peatreener Kaupo Liiva. "Vahepeal tegutsesime pool tundi väga hästi ja Meistrite liiga tiimi vastu nii mängimine annab positiivse laengu. Aga 18 tehnilist viga on liig ning olulistel hetkedel ehk alguses ja lõpus nii tegutsemine jääb hinge kriipima."

Kalmer Musting: tehnilist praaki palju, aga positiivset oli ka

Sarnaselt koduse rivaaliga, ei saanud Põlva Serviti kodusaalis kuidagi algul minema. Zaporožje ZTR asus 4:0 juhtima, kuid võõrustajad võitlesid ja jõudsid 17. minutil viigini. Seisult 8:8 lubati aga ukrainlastel jälle teha 4:0 vahespurt. Uuesti tuli tagaajamist alustada ning kahe minutiga vähendati vahe minimaalseks. Vaheajale mindi siiski ZTR-i 15:13 juhtimisel.

Teise pooltunni esimesed minutid olid nagu kordus mängu algusest – kuidagi ei saadud palli vastaste väravasse enne, kui Hendrik Varul viie minuti möödudes tabas. 42. minutiks juhtisid külalised 20:14. Väravasuule tulnud Jürgen Lepasson hiilgas küll mitme suurepärase tõrjega, kuid veelgi paremini tegutses kogu kohtumise ZTR-i postide vahel Anton Derevjankin.

Korraks vähendati Kristjan Muuga kahe resultatiivse kiirrünnaku toel vahe neljale, kuid peagi oli ZTR 24:18 ees ning A-tugevusgrupi liider sai 29:23 võidu. Stanislav Holodjuk viskas Serviti kasuks kuus, Varul, Henri Hiiend ja Henri Sillaste kolm väravat. Võitjate poolel tabasid Aleksei Gantšev kaheksa ja Andrei Akimenko seitse korda.

"Avapoolaeg oli parem kui teine, aga tervikuna oli pallikaotusi ja realiseerimisprobleeme liigselt," tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Teise poolaja esimese 11 minutiga viskasime ühe värava – nii läheb vastane paratamatult püüdmatult eest. Punkte oleks hädasti vaja, nii et püüame neid pühapäeval Minski SKA käest saada."

Põlvalaste juhendaja leidis siiski ka positiivset: "Võitlust oli piisavalt, meeskonna motivatsioon on kõrgel, pingilt toetatakse platsilolijaid ehk siis tiimis on selline hea ja positiivne foon. Kaitse ja väravavahidki tegid täna hea mängu ning paljud noored said hindamatuid kogemusi."