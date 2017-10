Kehra alistas Viljandi, Serviti purustas Viimsi ja HC Tallinn oli parem Tapast

Käsipalli meistriliigas mängiti kolm 4. vooru kohtumist. Õhtu tippmängus alistas HC Kehra/Horizon Pulp&Paper Viljandi HC 31:29 (13:17). Tiitlikaitsja Põlva Serviti sai kindla 37:20 (17:9) võidu HC Viimsi/Tööriistamarketi üle ning HC Tallinn alistas tänavuse hooaja suurima skooriga mängus SK Tapa 43:33 (20:13).

Viljandi spordihoones toimunud mulluste medalistide heitlus kulges mõlemalt poolt tõusude ja mõõnade ning kohati ka ohtra tehnilise praagiga. Võõrustajad alustasid hästi, läksid 3:0 ette ja pärast 6:6 viigiseisu said 10:6 edu. Vaheajavilega koos visatud Vladimir Maslaki värav tähistas Viljandi poolajavõitu 17:13.

Kehra saatis väravasuule kogenud Mikola Naumi ja äkki jooksid mulkide rünnakud täiesti kinni. Külalised hoidsid Viljandit kuus minutit nullil ning said ise esmalt 23:20 ja siis juba 27:22 ette! Viljandi võitles korralikult, kehralased jäid viimaseks minutiks kahe mehega vähemusse ja Kristo Järve vise tühja väravasse vähendas kaotusseisu minimaalseks, ent 31:29 võit kuulus siiski Kehrale.

Kaspar Lees viskas kehralaste kasuks 9 ja eriti teisel poolajal palju pahandust teinud Indrek Normak 8 väravat. Kaotajate ridades oli 11 tabamusega parim 39aastane Järve, Maslak lisas 7 väravat. "Avapoolaja realiseerimine jättis ikka kõvasti soovida. Teisel pooltunnil tõime väikese vigastuse küüsis oleva Naumi väravasse ja saime tänu tema tõrjetele mitmeid kiirrünnakuid ning niiviisi mängu tagasi," sõnas võitjate peatreener Kaupo Liiva.

Kolmapäevase käsipalliõhtu avasid Kalevi spordihallis aga HC Tallinn ja SK Tapa. Avapoolajal tundus, et võõrustajad ei jäta seni võiduta Tapale erilisi võimalusi, said kiirelt turvalise eduseisu ja juhtisid poolajaks 20:13. Pärast pausi kasvatati edu korraks ka 8-väravaliseks, kui 40. minutil juhiti 28:20.

Tapa ei jätnud jonni ning eriti Vahur Oolupi ja Kaimar Leesi abiga jõuti nelja värava kaugusele, ent mitte lähemale. HC Tallinn võttis lõpuks tänavuse hooaja suurima skooriga mängus võidu tulemusega 43:33. Rauno Aus viskas võitjatele 8, Sander Sven Annula ja Rainer Kelk 7 väravat. Kaotajatest olid täpseimad Lees 12 ja Oolup 8 tabamusega.

Täiseduga tabelit juhtiv Põlva Serviti ei lasknud võiduseerial katkeda ja sai võõrsil kindla 37:20 (17:9) võidu HC Viimsi/Tööriistamarketi üle. Juba neljapäeva öösel teekonda eurosarja mängule Horvaatiasse alustava Serviti resultatiivseimad olid Hendrik Varul 7 ja Siivo Sokk 6 tabamusega, kodumeeskonnal tabasid Mihkel Tamm ja Otto Karl Kont 4 korda.