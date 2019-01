Kehra alistas Coopi, Viimsi sai esimese võidu

Nüüd jätkus mäng pikalt käsikirja järgi, kus Tapa asus juhtima ja Viimsi koheselt viigistas. 17. minutil viis Rail Ageni aga külalised 9:8 ette, Vahur Oolup eksis karistusviskel ning Sild tegi 10:8, ent Tapa jõudis Endrik Jaanise ja Gert Trofimovi väravate abil jälle viigini. Siis spurtis Viimsi – Aleksander Oganezovilt üks ja Agenilt kaks tabamust.

Edu hoiti poolajavileni ning Viimsi juhtis puhkepausile minnes 16:13. Riietusruumist väljus parema hooga Tapa ning Marek Palmsalu kaks väravat ja Jaanise täpne karistusvise tõid tabloole jälle viigi! Viimsilased said korraks veel ette, kuid Tapa tegi uue 3:0 spurdi ning Jaanise viskest tuli 19:17 – esmakordselt enam kui minimaalne edu.

Nüüd oli Viimsi kord ja esiteks keerati oma värav kaheksaks minutiks lukku, teiseks jõuti viigini ning mindi juhtimagi. Lõpuminutid möödusid ülimalt haaravas heitluses – kord üks meeskond peal, siis teine. Pikema kõrre tõmbas Viimsi ning kirjutas tabelisse esimese võidu tulemusega 29:27. Ageni viskas üheksa ja Sild seitse väravat, kaotajatest olid täpsemad Marten Saar kuue ja Raimond Himma viie tabamusega.