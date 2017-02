Eesti käsipallikoondise vasakukäelise pommitaja Dener Jaanimaa koduklubi MT Melsungen teenis Euroopa tugevuselt teise klubisarja EHF Cup'i alagrupiturniiril teise võidu, kui oli võõrsil napilt 29:28 üle soomlaste tugevaimast klubist Riihimäki Cocksist.

Jaanimaal ei õnnestunud skoori avada. Alagrupis on Melsungen nelja punktiga liider. Helvetia Anaitasunal ja Benfical on kaks punkti. Põhjanaabritel on punktiarve avamata.

Saksamaa kõrgliigas oli Melsungen läinud nädalal samuti võidukas, kui alistas kodus 30:22 Balingeni. Jaanimaal tegi küll kaks pealeviset, kuid skoori ei avanud.

Mait Patrail ja Hannover-Burgforf ei suutnud tabelis teist kohta hoidva Rhein-Neckar Löweni vastu enamat 26:30 kaotusest. Patrail koosseisu ei kuulunud. Liigatabelis on Hannover 22 punktiga kuues ja Melsungen 17 punktiga kümnes.

Saksamaa esiliigas teenisid eestlased ühe punkti, kui Karl Roosna tööandja Esseni TUSEM viigistas kodus Emsdetteniga 25:25. Roosna koosseisu ei kuulunud.

Janar Mägi kolmest väravast ei piisanud, et päästa EHV Auet 26:28 kaotusest Rimparile. Vigastatud Karl Toomi tööandja TV 1893 Neuhausen kaotas kodus 32:33 TSG Lu-Friesenheimile. Jürgen Rooba ja Nordhorn-Lingen peavad oma 22. vooru mängu kolmapäeval.

Tabelis on Nordhorn-Lingen eestlaste klubidest siiski kõrgeimal 8. kohal. EHV Aue leiab tabeli kümnendalt realt. Essen on 20 meeskonna seas 15. ja Neuhausen 19. kohal.

Islandi kõrgliigas pidi Mikk Pinnoneni koduklubi Afturelding loovutama liidrikoha, kui kaotas kodus 25:29 Valurile. Pinnonen viskas kolm väravat. Kuna Haukar alistas samal ajal Selfossi 35:25, on Haukar nüüd 26 punktiga tabeli liider. Viimasest kolmest kohtumisest vaid ühe punkti teeninud Afturelding on 25 punktiga teine.

Rumeenia kõrgliigas ei leia Martin Johannsoni koduklubi Bukaresti Steaua kuidagi võidusoont. 15:20 allajäämine Timisoarale tähendas Steauale kolmandat järjestikust kaotust. Eesti koondise joonemängija viskas ühe värava. Tabelis on Steaua 14 meeskonna seas üheksandal positsioonil.

Prantsusmaa esiliigas viskas teine Eesti koondise joonemängija Armi Pärt samuti ühe värava, kui teist kohta hoidev Massy-Essonne alistas ST-Graties Sannois 33:21.

Andris Celminši koduklubi Slovenj Gradec 2011 oli Sloveenia meistrivõistlustel Izolast üle 29:20. Celminš hiilgas kuue tabamusega. Gradec on tosina meeskonna seas 9. kohal.

Soome käsipalli kõrgliigas purustas Valdar Noodla tööandja Helsingi Dicken Riihimäki Dynamo kodus 41:16. Noodla viskas ühe värava. Sten Toomla arvele jäi samuti üks tabamus, kui GrlFK sai Siuntiost võõrsil jagu 29:24. Ardo Puna viskas kaotajate kasuks kuus väravat.