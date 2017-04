Käsipallurid välismaal: Jaanimaa eurosarja finaalturniirile ei jõudnud

Eesti käsipallikoondise vasakukäelisel pommitajal Dener Jaanimaal ei õnnestunud oma koduklubi MT Melsungenina Euroopa tugevuselt teise klubisarja EHF karikasarja poolfinaali jõuda.

Avakohtumise prantslaste Saint-Raphael Var Handballi vastu 26:30 kaotanud Melsungen jäi kodusaalis peetud korduskohtumises alla 23:31. Jaanimaa viskas kordusmängus kaks väravat.

Saksa klubid domineerivad EHF-i karikasarja siiski täielikult, sest nelja parema sekka jõudsid Frisch Auf Göppingen, Berliini Füchse ja Magdeburg.

Saksamaa kõrgliigas teenis Melsungen võidulisa, kui oli võõral väljakul TSV GWD Mindenist parem 28:21. Selles mängus viskas Jaanimaa koguni viis väravat ja jagas sellega klubi parima väravaküti staatust.

Mait Patrail ja TSV Hannover-Burgdorf on sel aastal Bundesligas ikka võiduta. Viimati kaotati Berliini Füchsele võõrsil 27:34. Patrail viskas neli väravat. 28 kohtumisega 28 punkti kogunud Melsungen on tabelis 8. kohal. Hannoveril on punkte 22 ja tabelikoht on kümnes.

Saksamaa esiliigas oli eestlaste klubidest ainsana võidukas Karl Roosna tööandja Esseni TUSEM, kes oli HSG Konstanzist parem 38:34. Roosna väravaarvet ei avanud.

Jürgen Rooba arvele jäi kolm väravat, kui HSG Nordhorn-Lingen jäi 26:33 alla Ludwigshafen-Friesenheimile. Janar Mägi viskas ühe värava, kui Aue kaotas 27:33 Wilhelmshavenerile. Karl Toom jäi TV 2893 Neuhauseni 19:22 kaotusmängus TuS N-Lübbecke vastu nullile.

Nordhorn-Lingen on tabelis 7., Aue 11., Essen 15. ja Neuhausen 19. ehk eelviimane.

Islandi kõrgliigas mängiva Mikk Pinnoneni viiest tabamusest ei piisanud, et päästa Aftureldingut poolfinaalseeria kolmandas mängus 19:23 kaotusest Hafnarfjörduri vastu. Afturelding kaotas seeria 0:3.

Soome kõrgliigas teenis pronksmedali Sten Toomla koduklubi GrlFK, kes oli kahemängulises seerias 54:50 üle Ardo Puna ja Taavi Tibari tööandjast Siuntiost.

Toomla viskas kohtumistes vastavalt 3 ja 1 väravat. Puna arvele kanti 4 ja 6 ning Tibarile 2 ja 2 tabamust.

Eesti koondise joonemängija Martin Johannsoni koduklubi Bukaresti Steaua teenis Rumeenia kõrgliiga 9.-13. koha turniiril järjekordse võidu, kui oli CSM Focsanist üle 27:20. Neljanda võidu järjest teeninud Steaua on niinimetatud play-out'i turniiri liider.

Andris Celminši tööandja Slovenj Gradec võitis Sloveenia meistrivõistluste 7.-14. koha turniiril RD Izolat 26:23 ja on turniiril hetkel 5. kohal.

Prantsusmaa esiliigas teenis olulise 28:24 võidu Armi Pärdi tööandja Massy Essonne, kes oli parem Grand Besanconist. Pärt viskas kaks väravat.

Massy on tabelis 33 punktiga neljas, kuid kolmandal kohal oleval Istres'l on sama palju punkte.