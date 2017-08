Käsipallur Celminš leidis vahetustehinguga uue koduklubi

21-aastane Eesti käsipallikoondise paremsisemine Andris Celminš vahetas Sloveenias klubi. Kaks aastat Sloveenia tippklubisse Gorenje Velenje kuulunud Celminš sõlmis 2-aastase lepingu Maribor Branikuga.

Haruldases vahetustehingus liikus Maribori võtmemängija Matic Verdinek Gorenje Velenjesse ja vastupidise tee võttis ette eestlane.

"Olen Mariboris väga õnnelik. Võistkonna tase ja klubi organisatsioon on tugevad ning ka mänguminuteid saan siin piisavalt. Gorenje Velenje võistkonnas oli konkurents väga suur ja

Maribor tundis minu vastu juba hooaja lõppedes huvi ning läbirääkimine klubide vahel osutus edukaks," kommenteeris Celminš üleminekut.

"Kuigi Andris oli veel kaheks hooajaks seotud Gorenje Velenjega, siis Maribori huvi oli väga tõsine. Andrisele on Mariboris garanteeritud rohkem minuteid. Ta on tõsine tööloom ja usun, et ta kasutab antud võimaluse maksimaalselt ära. Sellised vahetusdiilid käsipallis on väga haruldased," kommenteeris üleminekut Kokkuta Managemendi juht Madis Kokkuta.

Hetkel Mariboriga uueks hooajaks valmistuv Celminš mängib reedel, 11. augustil sõprusmängu maailma tippklubi Pariisi Saint-Germaini vastu.