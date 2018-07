Käsipallinoored said U20 EM-il valusa kaotuse

Kulus veel minut ja Sarapuu aitas Eesti uuesti juhtima ning pisut hiljem viis kiirrünnakust turniiril oma esimese värava visanud Marken Järv meie koondise esmakordselt kahega ette – 13:11. Fääri saared tihendasid kaitset, eestlastel oli raske viskelegi saada ning kolm vastuseta väravat andsid edu jälle vastastele.

Järv viigistas veel ühe kiirrünnaku järel seisu 14:14 peale, kuid mitmed eemaldamised ja vastaste hea kaitse Eestit enam eduseisu ei lubanud. Viimast kaht minutit alustati 18:20 kaotusseisust ning ehkki Mathias Rebane vähendas vahe minimaalseks ja vastased jäid vähemusse, ei suudetud viiki või võitu välja võidelda.

Kase viskas Eesti kasuks neli, Sarapuu ja Rebane kolm, Kont, Järv ja Ülljo Pihus kaks väravat, Timmo, Vahur Oolup ja Markus Viitkar lisasid ühe tabamuse. Tabeliseis on intrigeeriv: Valgevene 6 (3-st mängust), Eesti ja Fääri saared 4 (4), Soome ja Leedu 3 (3) punkti, Kreeka jätkab nulliga. Täna pärastlõunal kohtuvad 4. vooru mängudes veel Soome – Valgevene ja Leedu – Kreeka.

"Võitu me ilmselt täna ei väärinud, viiki meile pakuti, aga me ei võtnud vastu," sõnas Eesti koondise peatreener Kalmer Musting. "Skoorisime täna laiapõhjaliselt, üheksa mängijat said käe valgeks, ent selgest liidrist tundsime rünnakul puudust. Peaasjalikult jäi tänane mäng realiseerimise taha, jätsime nii palju sajaprotsendilisi võimalusi kasutamata."

Lisaks tõi Musting välja tehnilise praagi rohkuse: "Valesöödud olukordades, mis annavad vastasele kiirrünnaku, on andestamatud. Mõlemad tiimid rõhusid täna tugevale kaitsele ja jooksid kiirelt tagasi. Rünnakujoonise saime avapoolaja lõpus paika, aga nii tihedas ja väravatevaeses mängus tuleb paremini oma võimalused ära kasutada. Katki midagi pole, puhkepäeva järel vajame Leedu vastu võitu!"