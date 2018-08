Käsipallinoored alistasid Leedu ja said EM-il avavõidu

Vastane proovis enamatki, asendades väravavahi seitsmenda väljakumängijaga, kuid kõrbes korralikult – kahel puhul Mamporia ja korra Timmo saatsid palli tühja väravasse. Eesti oli 21:15 ees kui Leedu "lõpuspurti" alustas. Mängida jäi kaks minutit ja tablool särasid numbrid 22:21. Siis tabas raske viskega Timmo ja Viilop tegi kaks tõrjet ning Eesti sai 23:21 võidu!

Kolmandat korda sel turniiril mängu parimaks valitud Timmo viskas kaheksa väravat, Sermat ja Mamporia lisasid kolm, Rebane, Drõgin ja Vahur Oolup kaks ning Kask, Raimond-Eric Jaanus ja Oliver Ruut tabasid korra. Eesti on turniiril visanud 66 väravat, neist 27 on kirjutatud meeskonna kapteni Timmo arvele.

Teistes tänastes A-alagrupi mängudes alistas Šveits Luksemburgi 26:25 ja Makedoonia viimase sekundi viskest Fääri saared 30:29 ning nii on kolme vooru järel Šveitsil ja Makedoonial täisedu kuus punkti, Fääri saartel, Luksemburgil ja Eestil on tabelis kaks silma ning Leedu on punktita. Teisipäeval kohtub Eesti Luksemburgiga.

"Tähtis võit meile, eriti emotsionaalselt," rõõmustas Koks. "Pöörasime eile meeskonnaga rääkides tähelepanu meie nõrkadele kohtadele, lisaks turgutasime vaimu ja käisime Tbilisi vanalinna kaemas. Juba tänahommikuses trennis oli näha, et meeskonnavaim ja -ühtsus oli parem ning eks see tuli mänguski välja."

Peatreenerile pakkus eriti rahuolu kaitsetegevus. "Hea mängu tegi postide vahel ka Viilop, aga eks me täna oma hea kaitse pealt selle võidu saime. Natuke jäi käike vähemaks, kuna Martin Nerut haigestus ja Rauno Kopli vigastas jalga, aga samas saime tagasi Rebase, kes selgelt meie rünnakut teravdas. Teisel poolajal tegime ise elu raskeks, aga tulime välja. Siit on hea edasi minna, oma parimat mängu pole me veel kindlasti näidanud," kinnitas Koks.

Eesti koondise järgmised mängud (algusaeg Eesti aja järgi):

14.08. 14:00 Luksemburg – Eesti

16.08. 12:00 Makedoonia – Eesti