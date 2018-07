Käsipallineiud naasevad EM-ilt 18. kohaga

Enne ülejäänud kohamängude lõppu juhib Gorbatšjova koos täna Eesti võrku viis palli visanud Silvija Mackonytega ka turniiri väravaküttide edetabelit. Täna hilisõhtul kohtuvad EM-finaalis Ungari ja Prantsusmaa. Eesti alagrupikaaslased Rumeenia ja Šveits mängivad pronksile.

"Täna polnud meil kindlasti parim päev, aga kaheksa mängu viie päevaga pigistasid nii füüsilised kui emotsionaalsed mahlad tüdrukutest välja, nii et see on mõistetav," sõnas peatreener Martin Noodla. "Turniiri kokkuvõtteks võiks öelda, et kui avapäev välja arvata, võib rahule jääda. Mõnes kohtumises – näiteks Šveitsi vastu – oli mängupilt väga hea, üle oma varju eriti ei hüpanud, aga samas saime kätte ka kohustusliku võidu."

Noodla tunnistas, et suurim mahajäämus vastastest on eestlannadel füüsilise ja kiirusliku poole peal. "Naiste käsipall on tänapäeval väga kiire, meie aga jääme jooksuvõimelt ning eriti kiiruse peal palliga liikumises nõrgaks. Nende elementide kallal tuleb veel treeningutel palju töötada. Kui seda tehakse, siis on mitmel palluril siit tiimist kindlasti potentsiaali kaugele jõuda," kinnitas Noodla.

Eesti U16 neidude koondis: Merili Heinla, Heete Kuuskla, Marili Alle (kõik HC Kehra), Polina Gorbatšjova, Valeria Pavlenko, Karina Pau, Maria Mironova, Tatjana Kavunenko, Anastasija Bušina, Elina Tšerkassova, Elizaveta Mironova, Darja Belokurova, Alina Karzubova (kõik SK Reval-Sport). Peatreener Martin Noodla, treenerid Ella Kungurtseva ja Ragnar Põldma, füsioterapeut Marina Karžetskaja ning delegatsioonijuht Pirje Orasson.