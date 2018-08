Käsipallileegion: Saksamaa liigahooaja avang tõi kolm võitu ja kolm kaotust

"Tundus, et mängu esimene poolaeg läks väga närviliselt, praaki tuli mõlemalt poolt ohtralt," kirjeldas Ots esimest Bundesliga-kogemust. "Teine poolaeg oli algus juba tunduvalt parem ja kättesaadud edu kestis lõpuni. Rutschmann ja Rudeck on siin meeskonnas kui kuningad, teavad kõike läbi ja lõhki, aga on ka stabiilselt väga heal tasemel väravavahid."

Karl Roosna: tasemevahe teise ja kolmanda liiga vahel on suur

Eelmisel hooajal kõrgliigast pudenenud TuS N-Lübbecke alustas 2. Bundesligas mänge 3. liigast tõusnud Dormageni TSV Bayeri vastu ning sai Mikk Pinnoneni endisest koduklubist võõrsil 29:21 (15:10) jagu. Dener Jaanimaa tabas võitjate kasuks viiest viskest neli ja andis kuus tulemuslikku söötu – ükski teine pallur platsil ei jõudnud kolmenigi.

Kaotuse pidi vastu võtma Karl Toomi uus kodumeeskond TV Emsdetten, jäädes selgelt 20:33 (9:13) kodus alla Jürgen Rooba kunagisele leivaisale HSG Nordhorn-Lingenile. Mullu olid klubid 2. Bundesligas vastavalt kümnes ja seitsmes. Toomil oli palju viskevastutust, ent eestlasest vasaksisemine tabas vaid ühe kuuest sooritatud viskest.

Saksamaa kolmandas liigas said mõlemad eestlaste klubid napid kaotused. Armi Pärt ja põhjatsoonis kevadel kolmandana lõpetanud Schwerini Mecklenburger Stiere jäid võõrsil 25:27 (12:14) alla mullu 20 punkti vähem kogunud DHK Flensborgile. Eesti koondise joonemängija panustas kolme väravaga.

Sama liiga läänetsoonis hooajal 2017/18 neljanda koha saanud HSG Krefeld pidi leppima valusa 23:24 (11:15) kaotusega uustulnuk TuS Spenge vastu. Suvel Krefeldi siirdunud Karl Roosna viskas neli väravat, kusjuures just Eesti koondise paremääre tabamused aitasid Krefeldil lõpuminutitel kahel korral viigistada. "Mängisin kõik 60 minutit ja tabasin kuuest viskest neli, aga võinuks rohkem palli saada," tunnistas Roosna.

"Vastased olid kaitses just keskel väga kompaktsed, aga pall ei jõudnud äärele nii tihti kui soovinuks," lisas Roosna. "Ühtegi vastast ei saa kolmandas liigas alahinnata, aga vahe 2. Bundesligaga nii mängijate meisterlikkuses kui klubide köögipooles on suur. Meid peetakse oma tsoonis üheks soosikuks ja eks me tunneme ise ka, et on küllaltki hea võimalus midagi suurt korda saata."