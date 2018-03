Käsipallileegion: Pinnonen pani põhiturniirile rahuldava hinde, Patrailile võit, Jaanimaale kaotus

Euroopa riikide käsipalliliigad on hetkel vägagi erinevas staadiumis – mõnel välismaal pallival eestlasel on hooaeg juba läbi, osad on alustanud või kohe alustamas play-off mänge ja paaris suuremas liigas on sari endiselt täies hoos. Möödunud nädalal pandi punkt põhiturniirile Islandi kõrgliigas, kus Mikk Pinnonen valmistub nüüd veerandfinaalideks.

Pinnoneni koduklubi UMF Afturelding lõpetas 22-voorulise hooaja kuuendal tabeliastmel, kogudes 23 punkti. Ülimalt tasavägise põhiturniiri esikolmik – IBV Vestmannaeyjar, UMF Selfoss ja FH Hafnarfjördur – kogus võrdselt 34 silma, tiitlikaitsja Reykjaviki Valur jäi kolme punkti kaugusele. Pinnonen: lähme nautima ja täiega panema Veerandfinaalis läheb Afturelding kokku Hafnarfjörduriga, kellele mullu kaotati poolfinaalis mängudega 0:3. Tänavusel põhiturniirilgi jäi Pinnoneni klubi mõlemas kohtumises vastavalt kahe ja nelja väravaga tulevasele play-offi vastasele alla. "Usun, et šansid on võrdsed, sest kogu liiga lihtsalt koosnebki nii võrdsetest tiimidest. Mullu meistriks tulnud Valur lõpetas toona põhiturniiri alles seitsmendana ja Selfossi esikolmikusse jõudmist ei oodanud tänavu keegi," selgitas eestlasest mängujuht. "Võidupingeid Afturelding endale peale ei pane, sest nii sobib meie tiimile paremini," lisas Pinnonen. "Lähme lihtsalt mängima, nautima ja täiega panema – üle ei ole vaja mõelda. Aga eks natuke tahaks ikka eelmise aasta poolfinaali eest kätte maksta. Paar nädalat on aega valmistuda, loodame tippvormi õigeks ajaks timmida." Pinnonen pani põhiturniirile kokkuvõttes rahuldava hinde. "Algus oli väga raske, just tulemuste poolest. Mitmed põhimehed olid vigastatud ning mäng kõikus üles ja alla. Sain ise rohkem vastutust ja mulle see sobis, loodetavasti nii jätkub aprilliski," sõnas Pinnonen, kes viskas 20 kohtumisega 66 väravat. Patrailile võit, Jaanimaale kaotus Maailma tugevaimas sarjas, Saksamaa Bundesligas pidi Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf liigatabelis ühe koha loovutama, kuna SG Flensburg-Handewitt võitis ühe vahelejäänud kohtumise. Tabelitipp on tihe: Rhein-Neckar Löwen 42, Berliini Füchse ja Flensburg-Handewitt 40, Hannover-Burgdorf 39 ja SC Madgeburg 38 punkti. Kahel esimesel on veel üks mäng varuks. Pühapäeval viskas Patrail ühe värava ja andis kaks resultatiivset söötu kui hannoverlased alistasid võõrsil TV 05/07 Hüttenbergi 29:19 (13:10). Dener Jaanimaa sihik TuS N-Lübbecke eest oli paigast, sest ta tabas vaid kaks viset 11-st oma endise koduklubi MT Melsungeni vastu ning pidi vastu võtma 16:27 (6:14) kaotuse. Jaanimaa tiim 11 punktiga endiselt 16. kohal. Teises Bundesligas sai Esseni TUSEM Karl Roosna nelja värava toel teise võidu järjest, alistades Hildersheimi Eintrachti 26:20 (11:8). Janar Mägi oli täpne kahel korral, kuid EHV Aue kaotas kindlale liigaliidrile Bergischer HC-le 22:29 (12:17). TUSEM on 24 punktiga 11. tabeliastmel, Aue kukkus jälle väljalangemistsooni – 18 silmaga 17. kohale. Saksamaa 3. liiga põhjatsoonis sai Schwerini Mecklenburger Stiere neljanda võidu järjest, olles 35:33 (20:19) üle 1. VfL Potsdamist. Armi Pärt väravaid ei visanud, nagu ka vigastuspausil olev Karl Toom, kelle TV 1893 Neuhausen jäi lõunatsoonis 26:28 (12:15) alla Saksamaa meistri Rhein-Neckar Löweni duubelmeeskonnale. Valdar Noodla koduklubi Dicken mängis nädalaga 200 minutit Soome meistrivõistlustel alustati veerandfinaalidega ning tõeliselt töise nädala said Valdar Noodla ja Helsingi Dicken. Avamängus alistuti 23:28 Helsingi IFK-le, kuigi eestlane kordas oma hooaja resultatiivseimat mängu, visates viis väravat. Kaks päeva hiljem nopiti 32:26 võit, Noodla oli nüüd täpne kahel korral. Pühapäeval "avastati", et kolm täismängu on ühel nädalal vähe ning kohtumine läks kahele lisaajale! Noodla tabas korra, kuid 80 minuti lõppedes sai HIFK 32:31 võidu. Poolfinaalipääsuks on vaja kolme võitu. Rumeenia kõrgliigas sai üle-eelmise nädala karikapettumusest hästi üle liider Bukaresti Steaua, kes alistas Martin Johannsoni kolme värava abil HC Vaslui 31:25 (14:15). Kaks vooru enne põhiturniiri lõppu on Steaual 55 ja Turda AHC Potaissal 54 punkti. Sloveenia meistriliigas alistas Andris Celminši tööandja RK Maribor Branik kodusaalis Ormoži RK Jeruzalemi 36:30 (17:19). Eestlasest paremsisemine väravaid ei visanud, kuid Branik tõusis võidetud klubist mööda ja asus 7.-12. kohani peetavat lõpp-turniiri juhtima. Dramaatilisel moel langesid Rootsi esiliigas väljalangemismängudele Jürgen Rooba ja Amo HK. Eestlase koduklubi kaotas viimases voorus Önnereds HK-le 28:32 ja langes kehvema väravate vahe tõttu 11. kohale. Hooajaga 146 väravat visanud Roobat ja Amot ootab nüüd play-off kas Kärra HF-i või Täby HBK vastu.