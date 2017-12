Käsipallileegion: Patraililt võimas esitus, Pinnonen räägib võidunäljast

Möödunud nädala säravaim etteaste Eesti käsipalluritelt välismaal tuli kõige tugevamalt tasemelt ehk Bundesligast, kus Mait Patraili viskas hooaja parimat skoori tähistavad seitse väravat. Lisaks räägib tänases ülevaates Mikk Pinnonen võitude teele asumisest Islandi meistriliigas.

Saksamaal oli eestlaste jaoks tervikuna parim nädal kogu senise hooaja jooksul – keegi meie viiest kohalikes liigas esinevast pallurist ei tundnud kaotusekibedust! Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf võõrustas 13. kohal paiknevat 12-kordset Saksamaa meistrit ja viiekordset Euroopa Meistrite Liiga võitjat VfL Gummersbachi, kes pärast treenerivahetust vaid võite tunnistanud.

Mait Patraililt hooaja parimad seitse väravat

Avapoolaeg möödus peamiselt külaliste juhtimisel, kuid teise pooltunni algul tegi Hannover-Burgdorf võimsa spurdi ja sai 28:22 (12:12) võidu. Patrail oli nähtavas rollis kogu kohtumise, visates mängu parimana ise seitse väravat ja teenides mitu karistusviset, mis samuti seitse väravat visanud taanlasest olümpiavõitja Casper Ulrich Mortenseni poolt realiseeriti.

Värskelt Eesti parimaks käsipalluriks valitud Dener Jaanimaa jäi seekord nulli peale kui MT Melsungen sai 25:19 (10:8) jagu Ludwigshafeni Die Eulenist. Bundesliga tabelitipp on tihe: SG Flensburg-Handewitt ja Berliini Füchse 25, Hannover-Burgdorf 23, Rhein-Neckar Löwen ja Melsungen 22 punkti. Tiitlikaitsja Löwenil on üks mäng varuks.

2. Bundesligas panid Janar Mägi ja EHV Aue lõpuks ometi pidurid peale 9-mängulisele kaotuseseeriale, alistades koduses Sachseni-derbis Dresdeni HC Elbflorenzi 28:27 (11:16). Pea terve mängu tagaajaja osas olnud Aue läks esmakordselt juhtima kaks ja pool minutit enne lõppu just Mägi viskest! Eestlasest vasaksisemise arvele jäi kaks väravat ja üks sööt.

Samas liigas mängis Esseni TUSEM 25:25 viiki ASV Hamm-Westfaleniga, Karl Roosna panustas ühe resultatiivse sööduga. TUSEM on 15 punktiga 11. kohal, Aue tõusis 6 silma kogununa tabeli punase laterna rollist astme võrra kõrgemale. 2. Bundesligat kindlalt juhtival Bergischer HC-l on 30 punkti.

Saksamaa kolmanda liigas vallandas Karl Toomi koduklubi TV 1893 Neuhausen peatreener Anel Mahmutefendici ja vangerdus tõi 19:17 (7:9) koduvõidu VfL Pfullingeni üle. Karl Toom väravaid ei visanud, Neuhausen on lõunatsooni liigatabelis 12. kohal 12 punktiga, liidrist kaheksa silma maas.

Mikk Pinnonen: võidunälg on tervel meeskonnal suur

Tihedad nädalad on viimased kaks olnud Mikk Pinnonenile Islandil. Kahe nädalaga on tema koduklubi UMF Afturelding pidanud neli kohtumist. Eelmisel nädalal saadi kaks magusat võitu võõrsil, alistades IR Reykjaviki 33:29 (14:12) ja IBV Vestmannaeyjari 25:19 (10:7). Pinnonen viskas esimeses mängus kaks ja teises ühe värava. Afturelding kerkis 11 punktiga tabelis kuuendaks.

Augustis hooaega superkarikavõiduga alustanud Afturelding ei suutnud esimesest kuuest liigamängust ühtegi võita. Nüüd on omakorda viimasest kuuest kohtumisest saadud viis võitu. "Keeruline öelda, miks niipidi, aga liiga on siin nii ühtlane, et kõik võivad kõiki alistada," sõnas Pinnonen.

"Ruletis võib ka kuus korda järjest pallike punasel numbril peatuda," tõi eestlasest mängujuht tabava näite. "Õnneks oleme tagasi ree peale saanud ja just esimese võidu järel oli näha, kuidas koorem langes õlgadelt. Oleme rünnakul tegutsenud vabamalt ja loovamalt ning tervel meeskonnal suur võidunälg."

Pinnoneni ennast kimbutas vahepeal reietrauma, ent nüüd on kõik korras. "Ühe mängu pidin vahele jätma, aga nüüd tegutsen jälle täisminutid ründefaasis. Kaitses ei mängi, sest treener tahab värskust hoida, et oleksin võimeline rünnakul mängu juhtima ja teravust hoidma. Eriti resultatiivne pole olnud, aga minu roll ongi teistsugune ning hetkel olen meeskonnas väga oluline lüli," kirjeldas tänavu 32 väravat visanud Pinnonen.

Valdar Noodla ja Jürgen Rooba andsid liigaliidritele lahingu

Mujal Euroopas eestlastel nii hea nädal kahjuks polnud, aga kahel juhul andsid eestlaste klubid tugeva lahingu liigaliidritele. Soome viimaste aastate vaieldamatu valitseja Riihimäe Cocks võitis suurte raskustega 28:27 (17:17) Valdar Noodla koduklubi Helsingi Dickeni, eestlase arvele jäi üks värav.

Rootsi esiliigas kohtus Amo HK kaotuseta jätkava liidri HK Varbergiga ja pidi samuti tunnistama nappi kaotust 26:28 (12:13). Jürgen Rooba viskas ülimalt tasavägises kohtumises kuus väravat. Amo on tabelis 14 punktiga viiendal astmel, Varbergist üheksa, ent teisest kohast vaid viis punkti maas.

Ebaõnnestunud teise poolaja järel said Andris Celminš ja RK Maribor Branik valusa 21:31 (12:12) kaotuse Loka RD Urbanscape'ilt. Celminš viskas vahetu konkurendi vastu kaks väravat. Ribnica RD Rikol on Sloveenia kõrgliiga liidrina 19 silma, järgnevad RD Koper 18, Urbanscape 16 ja Branik 13 punktiga.

Türgi meistriliigas jäi Serik Belediyespor võõrsil alla tabeli viimasele Maliye Piyango SK-le 24:33 (13:17). Kristo Voika arvele jäi kaotajate ridades kolm tabamust. Kõrgliiga uustulnuk Serik on tabelis 9 punktiga seitsmes.