Käsipallileegion: Patrail aitas nõuga, Jaanimaa nelja väravaga

Viieteistkümne Eesti käsipalluri välismaised koduklubid olid eelmisel nädalal aktsioonis erinevates sarjades. Saksamaa Bundesligas naases võitude teele Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf, alistades kodus tabeli keskmiku HC Erlangeni 25:19 (11:11). Eesti koondislane kuulus küll meeskonna koosseisu, ent platsil ei käinud. "Selg ei lase veel mängida, aga treener tahtis, et pingil olen, toetan ja mängijatele nõu annan," kommenteeris Patrail.

Hannover-Burgdorf jätkab 12 punktiga kõrgliiga liidrina, Dener Jaanimaa MT Melsungen on 9 punktiga tihedas tabelis seitsmes. Pühapäeval sai Melsungen Jaanimaa 4 värava abil võõrsil 30:26 (16:14) jagu TSV GWD Mindenist. Neljapäeval kohtuvad Patrail ja Jaanimaa omavahel, vaid kaks päev varem sõidab Hannover-Burgdorf külla valitsevale meistrile Rhein-Neckar Löwenile.

2. Bundesligas sai hooaja esimese võidu Karl Roosna koduklubi Esseni TUSEM, alistades liiga uustulnuka HC Elbflorenzi 27:22 (12:12), meie pallur väravaid kirja ei saanud. Janar Mägi jättis jalavigastuse tõttu vahele EHV Aue 22:28 (11:13) kaotusmängu Wilhelmshavener SV vastu. Aue on 13. ja TUSEM 18. kohal.

Saksamaa kolmandas liigas viskas Armi Pärt 3 väravat kui Mecklenburger Stiere lasi viimastel minutitel võidu käest ja tegi 20:20 (12:11) viigi põhjatsoonis liidrikohta jagava Oranienburger HC-ga. Karl Toom jäi nullile kui tema TV 1893 Neuhausen võttis lõunatsoonis vastu teise järjestikuse kaotuse, 24:26 (14:11) uustulnukalt TSV Neuhausen/Filderilt.

Rooba sai avavõidu, Celminš ja Voika esimese kaotuse

Rõõmsamad toonid kõlavad Rootsis ja Hollandis. Jürgen Rooba ja Amo HK said Rootsi esiliigas esimese võidu kui eestlasest paremääre 5 värava toel alistati võõrsil seni täiseduga olnud Kungälvs HK 28:24. Jesper Bruno Bramanis väravaid ei visanud, aga aitas HV Kras/Volendamil tõusta Hollandi-Belgia ühisliigas kolmandaks kui kodus võideti Herpertz Bevo HC 31:28.

Kristo Voika tabas kaks korda Serik Belediyespori kasuks, kes võõrsil kõva võitluse järel Türgi kõrgliiga liidrile Göztepe SK-le 27:31 alla jäi. Islandil ei saa kuidagi hoogu sisse Mikk Pinnoneni tööandja UMF Afturelding, kaotades Reykjaviki Framile 22:29. Reielihasevigastusest taastuv Pinnonen käis küll platsil, aga väravaid ei visanud.

Ebaõnnestus mäng Andris Celminšil ja RK Maribor Branikil, kes sai Sloveenia kõrgliiga viiendas voorus esimese kaotus ja pudenes liidrikohalt kolmandaks. Branik jäi 16:26 alla Ribnica RK Rikole, kus Celminš isegi mänginud. Eestlase arvele jäi üks värav.

Kurb nädal oli Soomes pallivatel eestlastel, sest karikasarjast pudenesid veerandfinaalis nii Helsingi Dicken kui Siuntio IF. Valdar Noodla jäi nullile kui Dicken kaotas 28:29 Vantaa Atlasele. Ott Varik ja Sten Maasalu viskasid mõlemad küll 6 väravat, kuid Siuntiot 25:31 kaotusest Grankulla IFK vastu päästa ei suutnud. Taavi Tibar kätt valgeks ei saanud. Lisaks kaotas Janis Selge klubi Karjaa BK-46 meistriliigas Riihimäe Cocksile 28:34.

Martin Johannson saab Rumeenias palju vastutust

Eesti rahvuskoondise kapteni Martin Johannsoni koduklubi Bukaresti Steaua on teinud suurepärase hooaja alguse Rumeenia kõrgliigas.

Kuulsa nimega Steaua parimad aastad käsipallis jäävad aastakümnete taha. Kahekordne Euroopa meistrite liiga võitja (1968 ja 1977) nautis viimati kodust meistritiitlit täpselt kümme hooaega tagasi. Mullu jäädi Rumeenia meistriliigas 9. kohale. Aga klubi juhtkond unistab endiselt suurelt ja teeb tippunaasmise nimel tööd, kinnitas Johannson.

"Tänavuse hooaja eesmärgiks seati medal ja eurosarja jõudmine," sõnas Eesti käsipallikoondise kapten. "Klubi investeerib korralikult professionaalsuse tõstmiseks. Lisandus rahvusvaheliste kogemustega prantslasest üldfüüsilise treener ja sellest tulenevalt on trennid muutunud targemaks ja intensiivsemaks. Enne igat mängu valmib vastasest põhjalik videoanalüüs, mis seni väga kasulikuks osutunud."

Steaual on viie esimese vooruga kirjas neli võitu ja kaotus ning tabelis ollakse sama linna Dinamo järel teised. Eelmisel nädalal alistati mullune hõbe Bukaresti CSM 29:21 ja CSM Fagaras 31:25. Johannson viskas mõlemas mängus kolm väravat ja andis sama palju resultatiivseid sööte. Kokku on tal resultatiivsustabelis numbrid 10+7.

"Pink on meil sel hooajal pikem ja meeskonnasisene konkurents kõvem, aga minugi roll on muutunud ja varasemast suuremaks," selgitas Johannson. "Olen põhikoosseisus mitte enam ainult kaitses, vaid ka rünnakul. Siiani on jäänud mänguaeg 45-50 minuti kanti, aga laupäeval Fagarasi vastu viibisin platsil lausa 57 minutit!"

Johannsoni sõnul mängib Steaua lihtsat käsipalli. "Kõva kaitse ja kiired väravad, kas siis kiirrünnakust või teisest lainest. Selline stiil kruvib tempo kõrgeks ja 50-minutilise mänguaja juures on päris kurnav. Aga õnneks on tervis korras ja vorm suurepärane," kinnitas 32aastane joonemängija.